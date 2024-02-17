空氣壓縮機「瞬間掉落」2人衰被砸中！　他看一眼沒躲開當場斃命

▲印度2名男子搬貨，不料空壓機從天而降，重重砸在他們頭上。（圖／翻攝自X／@Oranges11122334）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度古吉拉特邦蘇拉特市（Surat）最近發生一起死亡意外，兩名男性工人在路邊搬貨，疑似聽到樓上傳來異音，他們雖然一度抬頭張望，但仍然繼續搬貨，豈料一台空氣壓縮機的儲氣桶竟從天而降，直接砸中兩人。當地媒體指出，意外造成一人當場死亡、一人重傷。

綜合印度媒體報導，這起事件12日下午發生在蘇拉特市的傑伊工業園區（Jai Industrial Estate），當時40歲男性工人密什拉（Lalan Mishra）與35歲同事馬里（Paras Mali）正合力將貨物搬上載貨車。監視器影片顯示，兩人一度抬頭張望，不過似乎沒有發現異狀又繼續搬貨，下秒卻發生悲劇。

▲掉落現場的空氣壓縮機儲氣桶。（圖／翻攝自YouTube）

原來是位於建築物3樓的一家刺繡工廠為了維修空氣壓縮機，同一時間正在進行拆卸，不料懸吊纜線突然斷裂，導致空壓機的儲氣桶直接從2樓高度掉落，砸在他們的頭上，嚇得現場所有人衝上前查看兩名工人的情況。

#India. Unlucky man dies after air compressor tank falls on his head.



In Jai Industrial Estate, located in #Anjana Farm area of #Surat, the hook wire of the lift broke during the operation of unloading the air compressor tank in the lift of the embroidery department on Monday. pic.twitter.com/B01Y4jau2V — Rossthefox - DEFUND CNN!!! (@Oranges11122334) February 15, 2024

印媒引述警方說法指出，新婚3個月的密什拉當場死亡，馬里則因為頭部重傷緊急送醫並住院治療中。更令人遺憾的是，警方初步調查發現，被用來載運儲氣桶的升降機是非法安裝的，目前正在等待更詳細的調查結果出爐，以釐清事故原因與究責。