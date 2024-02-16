陸春節檔電影票房達300億　賈玲《熱辣滾燙》橫掃107億

▲《熱辣滾燙》劇照 。（圖／翻攝 微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸春節檔（2月10日—2月17日）電影火熱，截至今（16）日中午12時53分，總票房已突破70億元（人民幣，下同，約新台幣300億元）。其中，由女星賈玲自導自演的《熱辣滾燙》，更是橫掃近25億元（約新台幣107億元）位居冠軍寶座。

據《央視新聞》報導，燈塔專業版數據顯示，截至16日12時53分，2024年春節檔檔期總票房（含預售）突破70億元，《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉時空》暫列檔期票房前三位。

其中，改編自日本電影《百元之戀》的《熱辣滾燙》，截至今日下午4時，累計票房達到24.64億元，在網路擁有超高熱度，減肥50公斤的賈玲更是成為話題焦點。

賈玲受訪表示，電影最大的魅力，在於你可以完全融入一個人的一生，一部好的電影可以讓你看到這個主角的心。對於從演員跨界到導演，她表示，這幾年一直在經歷中不斷進步，沒有系統學過導演，是自己的缺失也是優勢。

民眾觀影體驗也有所提升。今日發布的《中國電影觀眾滿意度調查·2024年春節檔》顯示，觀眾滿意度得分85.9分，為2015年以來調查9個春節檔的第二名，同時居歷史調查各檔期滿意度第四位。

檔期調查的8部影片中，有4部超過85分 ，分別為《飛馳人生2》86.2分、《第二十條》86.1分、《熱辣滾燙》85.9分、《熊出沒·逆轉時空》85.5分，數量和2023年同期持平，均為歷年春節檔之最。

《澎湃新聞》指出，居於單片滿意度前三位的《飛馳人生2》、《第二十條》及《熱辣滾燙》均得到了普通觀眾、專業觀眾的高度認可，普通觀眾對喜劇風格更突出的《飛馳人生2》評價最高，題材和立意相對厚重的《第二十條》則最受專業觀眾青睞。