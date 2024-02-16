婦搭手扶梯沒「緊握扶手站穩踏階」　摔倒撞傷2女遭判拘役50天

記者黃翊婷／台北報導

婦人阿鳳（化名）去年4月間在捷運站搭乘手扶梯時，沒有緊握扶手、站穩踏階，導致重心不穩摔倒，連帶身後2名女子也被撞倒受傷，因而吃上過失傷害罪官司。雖然阿鳳矢口否認犯行，但士林地院法官檢視現場監視器畫面等證據之後，仍依過失傷害罪判處她拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲阿鳳搭乘手扶梯摔倒，挨告過失傷害罪。（示意圖／CFP，非本文事發地點。）

判決書中記載，阿鳳2023年4月11日在捷運站內搭乘手扶梯上樓，卻未遵守捷運站長年宣導的「緊握扶手、站穩踏階」原則，疏於注意，重心不穩往後跌倒，還撞倒後方的2名女子，導致2女腿部、髖部擦挫傷。

事後阿鳳被依過失傷害罪起訴，她堅稱自己當時有握緊扶手，是手扶梯的階梯震動，加上扶手跟階梯速度不一樣，她抓不住才會往後倒，被別人扶起來之後，聽到路人說後面的人也跌倒，她看了一下，確實有一名女子腳踝受傷，當下立刻道歉，兩人一起前往捷運詢問處，這才知道還有另外一名女子受傷，「我認為是意外，我沒有過失」。

不過，士林地院法官檢視捷運站內的監視器畫面，發現阿鳳在站上手扶梯之後，右手前臂和身體靠著扶手帶，姿勢歪斜，最終因右側身體下半部及右後腿向後拖移，才會重心不穩跌倒，後方2女也因而被撞倒躺在踏階上，這顯然是本件事故的發生原因。

法官接著表示，手扶梯在運轉過程中並無明顯震動或跳動等異狀，其他搭乘手扶梯的民眾也都沒有出現重心不穩的情況，最終認定阿鳳在這起事故中具有過失，考量到她至今仍否認犯行，且因賠償金額無共識，尚未與受傷2女達成調解或和解，於是依過失傷害罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。