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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／沒搞清楚議事規則連周萬來都尷尬！　藍黨團內部群組急討論　

▲▼立法院第11屆立法委員今日報到，新任國民黨黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台糖豬肉在農曆春節前被驗出瘦肉精後，國民黨團連署17日召開臨時會，並請立法院長韓國瑜於今天，就邀請行政院長陳建仁進行食安專案報告舉行朝野協商。但由於常會期間不得召開臨時會，綠營譏藍營不懂立院內規，使國民黨主張加開的臨時會無法開成。藍委透露，黨團在新會期首戰就沒搞清楚相關規定，手法上確實粗糙，連立院秘書長周萬來也覺得不妥，黨團群組一早就在討論，表示一定要更熟悉議事規定，未來在國會攻防上才能更站住腳。

國民黨團連署要求立法院17日召開臨時會，然而綠營認為，立院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，若17日召開臨時會將成為變相提早開議，且韓國瑜已於2月5日主持朝野協商時，確定20日開議，綠營認為藍營此舉無異打臉韓國瑜；今（16）日早，民進黨團就拿出立法院議事處發通知表示，「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。不過，國民黨團馬上發3點聲明反駁，議事處並未發出任何書面回應，目前都依法定程序辦理中。

藍營人士表示，確實沒有收到任何公文說院長要召開協商，而過去就算不召開，也不會有相關公文通知，因為這等於院長在打臉特定政黨，所以推測應是民進黨團私底下詢問議事處得到的回應。

此外，據知情人士透露，韓國瑜私下得知國民黨要連署召開臨時會後，已請周萬來處理此事，但昨日黨團收集完大家的連署，準備將資料遞交至院長室後，大家就無法與韓聯繫上，因此黨內在昨日下午五、六點時，已得知今日不會有朝野協商，且據他們私下了解，昨日秘書長在與三黨敲協商時間時，民進黨團就沒有提供可開會的時間，因此等於第一步就已沒有共識。

對於新會期首戰就因沒搞清楚議事規則不順利，一名國民黨立委坦言，傅崐萁過去到現在做事就是很衝，大家也希望國民黨可以更有戰力、更耳目一新，認為未來國民黨對於議事規則一定要更熟稔。黨團內部群組也有針對此事討論，但是大家認為不是太大的問題，只是要加強釐清議事規則，黨團書記長洪孟楷則再次在群組中強調規範內容。

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