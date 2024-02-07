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社會 社會焦點 保障人權

士檢攜榮觀、更保關懷送暖　受刑、馨生、受保護管束人揪甘心

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署檢察長顏迺偉攜榮觀人會、更保士林分會年前送暖給受保護管束、馨生人、受刑人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署為彰顯柔性司法理念，展開一系列春節關懷，由檢察長顏迺偉攜榮觀協會、更生保護會、犯保協會，一同關懷慰問轄內受保護管束人、受刑人、馨生人，除一同寫春聯感受節慶氣氛，同時也致贈慰問金等物資，顏檢察長最後也鼓勵大家，只要規劃人生正確方向，未來都會有無窮希望。

日前，士檢結合榮觀與更生士林分會，辧理「龍轉乾坤迎新春」春節關懷慰問活動，為使受保護管束人感受春節的節慶喜氣，也邀請到汐止社區大學鄭德山、楊漢隆、曾麗滿3名書法老師，在活動會場進行春聯義寫及教學，在書法老師帶領下，許多受保護管束人不斷驚嘆自己寫出了人生中第一付春聯好字。

顏檢察長也到場鼓勵受保護管束人，在龍年中持續扭轉人生的乾坤，正如同書法老師的指導，只要運筆正確，人人都能寫出自己人生中的春聯好字，所以只要好好規劃正確的人生方向，未來都會有無窮的希望。

活動進行中顏檢察長及榮觀會林徐阿梅理事長與更保士林分會謝禛煥主任委員，也頒發經濟弱勢並能努力向善的受保護管束人慰問品及慰問金，藉由春節的節慶關懷與支持鼓勵，持續激發出受保護管束人改悔向善的動力，顏檢察長也致贈馨生人及家屬春節慰問品。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士檢年前探望轄內馨生人等，並致贈物資。（圖／記者黃宥寧翻攝）

顏檢察長上月30日也趕往台北女子看守所，參加由更保士林分會、士林榮觀協進會合辦的「舞龍迎春，福滿人生」春節關懷監所收容人活動，該活動特別邀請3位唱作俱佳的歌手到場表演，增添年節歡樂氣氛，顏檢察長上台勉勵每一位收容人，雖然過去曾經犯罪犯過錯，但只要能夠誠實面對自己，勇於悔改遷善，一定會得到家人及社會的再度接納，檢察長同時帶來勵志書籍「重生效應」贈送所方，希望潛移默化幫助受刑人重新開創自己的人生，過程中也應景的安排元宵猜燈謎活動，在場的收容人都躍躍欲試，且興致高昂，歡笑聲不斷，充分達到春節關懷、舒緩身心的目的，也安定了年假的囚情。

此外，2月2日，顏檢察長與林志銜主委聯袂前往2位馨生人家庭慰問，一位是在北市北投區的廖女士，其夫擔任外送員，於2021年間騎車途中發生車禍不幸死亡，廖女士必須獨自照顧3名年幼子女及因職災而燙傷母親，備極辛勞，顏檢察長親往慰問關懷，給予廖女士打氣加油，並邀請廖女士攜老扶幼參加年後犯保士林分會舉辦之春節關懷餐會，讓她藉由參與活動逐步走出悲傷，往正向的未來邁進。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲榮觀會林徐阿梅理事長致贈關懷金。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林志銜主委則表示，為凝聚馨生人及其家庭的感情，也可以彼此打氣，過年後的週末，將安排春節關懷餐會，竭誠邀請廖女士全家來參加，另外，林主委還帶來凡士林乳液一大箱，送予廖女士的母親，以舒緩燒燙傷帶來的皮膚不適，讓廖女士家人感受到社會的溫暖而在哽咽中表達感謝。

第2位探視的馨生人則是因八仙塵爆而全身受到71％，二度至三度燒燙傷、運動機能也喪失而必須乘坐輪椅的年輕女孩林小姐，顏檢察長探訪當日其父母也都在家，他們非常感謝士檢及犯保分會持續的關心及支助，檢察長則代表地檢及犯保同仁致贈年節慰問金，林志銜主委則帶來年貨禮品及由台新銀行致贈的奶粉等生活物資。

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