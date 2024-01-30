台商子女學校感恩餐會　海基會感謝教職員疫情3年付出

▲大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／綜合報導

海基會29日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，海基會董事長李大維在會上向東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校的教職員表達誠摯感謝，肯定他們長期以來對台商子女投注的愛心與付出。

海基會過去每年春節前夕都會舉辦大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會，但受疫情影響已停辦3年，直到今年才終於恢復舉辦。

海基會董事長李大維表示，教育是百年大計，大陸台商都非常關心下一代的教育與成長，對於台商子女學校各位教職員長期以來無私的奉獻與付出，藉此機會表達由衷的感謝與肯定。

李大維提到，去年海基會服務案件量，較前一年度增加了55.3%，不僅展現海基會服務工作績效，也顯示兩岸交流熱度逐漸恢復。展望2024年，期待兩岸融冰，呈現新年新氣象。

現場也播放疫情期間設置大陸考場的紀錄影片，回顧當時的種種困難與辛苦浮現眼前，任務順利完成後的成就感讓大家同感驕傲。

海基會李大維董事長、邱垂正副董事長兼秘書長與蔡孟君副秘書長參加餐會，陸委會梁文傑副主任委員、教育部國際及兩岸教育司廖高賢副司長、大考中心黃璀娟副主任也出席共襄盛舉。