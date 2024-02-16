行人推輪椅按遭YouBike騎士按鈴　正義路人跳針嗆6次「他X的」

記者邱中岳／台北報導

北市中正區思源街日前發生一起衝突事件，一名YouBike騎士準備還車時，因為前方行人過多所以按鈴提醒，沒想到引起前方1名男子不滿，與騎士發生口角，妻子則在一旁苦勸男子，但仍澆不熄男子怒火，騎士也將過程錄影，最後也前往派出所提出告訴。影片顯示，男子疑似不滿前方有民眾在推輪椅，但是騎士卻在後面按鈴，不斷咆哮怒斥騎士6次「他X的」，還嗆「你這個人有沒有一點禮義廉恥」。

警方指出，12日下午4時許接獲陳姓男子報案，指他在北市中正區區思源街1號前人行道上騎乘YouBike，準備還車見前方行人過多，於是按鈴提醒路人，未料竟遭一名男子辱罵「他X的」等不雅字眼，陳姓民眾認遭妨害名譽，後續檢具相關影像至思源街派出所提出告訴。

警方查明嗆聲的李姓男子身分，也通知到案說明，偵訊後依妨害名譽罪嫌函送地檢署偵辦。

▲騎士在人行道還腳踏車，朝前方推輪椅的民眾按鈴，引路人不滿爆口角。（圖／畫面翻攝《社會事新聞影音》）

但是整個糾紛過程也被當事人錄影蒐證，並且在網路上流傳，影片中李姓男子不滿騎乘YouBike的陳姓騎士朝前方正在推輪椅的民眾按鈴，所以上前與陳姓騎士發生爭執，非但狂嗆陳姓騎士6次「他X的」，並指出人家在前面推輪椅，但是騎士卻亂按別人鈴，並嗆聲「你這個人到底有沒有禮義廉恥」，還質疑「你這個人是不是個渣渣？」

儘管李男妻子不斷在旁邊勸阻李男，還向陳姓騎士道歉企圖拉走李，後來騎士也忍不住要求李姓男子保持距離，李男還跑到旁邊詢問路人，但是當時旁邊的人卻回應沒看到這樣的狀況，路人也要李姓男子不要激動，但是騎士突然表示「要不要去派出所」，又引起李姓男子不滿情緒再度高漲。

▲騎士、路人當街爆發口角，路人怒嗆6次「他X的」。（圖／畫面翻攝《社會事新聞影音》）

李姓男子不滿騎士指「他Ｘ的」是髒話，陳姓騎士則要李到派出所說明，李妻不斷勸說丈夫，並頻頻對騎士道歉，但李男準備離開時又回頭，持手機朝騎士錄影蒐證「這個人就是長這樣」，最後在妻子以及女兒陪同下離開。陳姓騎士不滿受辱，到派出所針對李男嗆聲提出告訴。