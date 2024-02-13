晚安小雞直播地點曝！刑事局比對在金水園區　將追查是否真被搶



▲晚安小雞13日下午再度現身直播表示遭持槍軍人電擊棒凌虐及強盜4千美元。（圖說下同／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者張君豪／台北報導

「晚安小雞」夜闖柬埔寨詐騙園區「凱博園區」直播，疑似慘遭突襲被打倒地，驚傳下落不明後，不過刑事局國際刑警科及緊急救助外國台民受害的台灣外交部均未接獲相關報案及家屬求助；稍早「晚安小雞」現身直播，表示自己滿身傷連頭髮都被剃掉，網紅四叉貓劉宇表示，根據直播畫面對比街景地圖，發現晚安小雞所在位置應是一排海灘度假飯店，「感覺是蠻安全的地方」。

對此，警方經緊急解析畫面，比對晚安小雞當時長達1小時09分的直播影片，發現13:21分之處背景，與Google街景地圖對比、應為柬埔寨希努哈克市凱博園區旁廢棄的金水園區，並非凱博園區。



晚安小雞13日下午3時許再度開啟直播，聲稱自己整晚行動遭歹徒控制，遭到多名持槍歹徒控制，並遭到電擊棒凌虐，身上3-4千元美金現鈔也被強盜，至於直播主「晚安小雞」所稱是否屬實，警方將會同外交部相關單位深入調查。

►快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」 超哥店員林男改口明晚到案

►北市女警見香奈兒包昏了頭 「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

►快訊／離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊 目前部分尋回

