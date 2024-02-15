陳俊翰初二離世享年40歲　黃珊珊：他奮鬥的經歷鼓舞許多台灣人

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰離世。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。民眾黨不分區立委黃珊珊表示，今日聽聞陳俊翰律師逝世的噩耗，她要向陳俊翰律師的家屬致上最深的哀悼。

黃珊珊說，同為律師，深知法律人的辛苦，而陳俊翰律師所需克服的各種難關，則是她難以想像的，「陳俊翰律師強健的心靈、奮鬥的經歷鼓舞了許多台灣人，他為弱勢者發聲的身影也著實令人欽佩」。黃說，陳律師英年早逝無疑是台灣的損失，願他強韌而堅毅的靈魂得以安息。

民進黨15日表示，陳俊翰因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世。民進黨說明，民進黨聞訊感到無比震驚與悲傷，陳俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布，今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜。

陳俊翰是台灣首位罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師，前年取得美國密西根大學法學博士學位，如今在中研院法學研究所擔任博士後研究學者，更被民進黨提名為不分區立委，位列第16名。