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晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

晚安小雞直播聲稱遭毆打、搶劫，遭柬浦寨警方認定是自導自演。（翻攝自臉書＠晚安小雞、劉宇）

▲晚安小雞直播聲稱遭毆打、搶劫，遭柬浦寨警方認定是自導自演。（翻攝自臉書＠晚安小雞、劉宇）

圖文／鏡週刊

網紅「晚安小雞」夜闖柬埔寨「凱博園區」開直播，聲稱遭毆打、強劫，然而遭柬浦寨警方認定是自導自演。對此，「四叉貓」劉宇狂揪晚安小雞影片與說詞的漏洞，諸如跑步速度、遭搶但攝影器材還在、附近有一排海灘渡假飯店等，更直指晚安小雞關粉專疑似要滅證。

四叉貓分析晚安小雞自導自演的路線。（翻攝自臉書@劉宇）

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▲四叉貓分析晚安小雞自導自演的路線。（翻攝自臉書@劉宇）

四叉貓13日首篇貼文談及晚安小雞一事，直言「滑兩篇就直覺認定是自導自演…我是不是失去人與人之間的信任了」，接著又發文質疑「全身3至4千美金都被搶走了，但攝影器材還在身上可以直播，這種網紅都有幾十萬人相信？」

四叉貓根據晚安小雞的直播畫面，迅速掌握到他的位子。（翻攝自臉書@劉宇）

▲四叉貓根據晚安小雞的直播畫面，迅速掌握到他的位子。（翻攝自臉書@劉宇）

四叉貓拿晚安小雞脫困的直播畫面與街景地圖比對後，直呼「他就在大馬路旁邊開直播而已，旁邊是一整排的海灘渡假飯店，感覺是個蠻安全的地方」，也酸取景角度的重要性，稱晚安小雞若把手機轉向另一邊拍攝，緊張感直接消失。

四叉貓認真酸晚安小雞取景角度的重要性。（翻攝自臉書@劉宇）

▲四叉貓認真酸晚安小雞取景角度的重要性。（翻攝自臉書@劉宇）

對於晚安小雞闖施工中大樓探險，四叉貓再查街景地圖瞬間無言「這個入口處超大，怎麼被講成闖入很困難？」也直指晚安小雞在大馬路旁喘氣開直播，自稱逃出「但中間路過一整排的海灘渡假飯店，他完全沒有要進去求救的意思」。

對於晚安小雞擅闖施工大樓探險，四叉貓一查街景地圖瞬間無言。（翻攝自臉書@劉宇）

▲對於晚安小雞擅闖施工大樓探險，四叉貓一查街景地圖瞬間無言。（翻攝自臉書@劉宇）

醫師王介立14日提及晚安小雞跑6分20秒，「跑速約為每公里4分鐘（9秒鐘跑過兩根電線桿，而電線桿間距38公尺），大概是跑了1.6公里」，狠酸「氣溫應該接近30度，這頗操。只能說，很敬業。」四叉貓隨後發文表示，「王介立醫師，出題了，所以稍微算一下。」

四叉貓分析晚安小雞的逃跑速度。（翻攝自臉書@劉宇）

▲四叉貓分析晚安小雞的逃跑速度。（翻攝自臉書@劉宇）

王介立醫師發文分析晚安小雞的逃跑速度。（翻攝自臉書@王介立醫師 ）

▲王介立醫師發文分析晚安小雞的逃跑速度。（翻攝自臉書@王介立醫師 ）

四叉貓利用Google的地圖計算出圍牆長度約120公尺，就晚安小雞影片跑這段圍牆時間為5分43秒至6分12秒，故他花29秒跑了120公尺，時速：14.897公里／小時，每分鐘約跑248.276公尺。對此，網友酸「以逃難來講真的是慢中之慢呢」、「要逃命的人最好跑這麼慢」、「科普教育」、「很有可能生肖是屬【龜】就合理了！」

針對晚安小雞已關閉臉書粉專，四叉貓分析，「我猜原因可能是被抓到柬埔寨警局後，他們（家人／團隊）想要滅證吧，畢竟證據都在直播影片中」，直指把晚安小雞搭車的畫面調亮後，可見後座疑似放置迷彩軍服，當天直播恰好遇上穿著迷彩軍服的不明人士，「自導自演的可能性非常高」。

「當地警察也看不下去」，律師林智群14日意有所指發文「演戲沒關係，演太假就是不行。」也不忘酸「拿走3,000、4,000美金，卻把手機還給你，讓你可以邊跑邊直播，這個歹徒還真佛心。」此外，晚安小雞與網紅阿鬧皆被柬埔寨警方拘捕，柬埔寨警局將於15日下午會開記者會。

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