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晚安小雞疑造假　柬國今開記者會！PTT狂酸活該：世界又看見台灣

快訊／網紅晚安小雞被逮捕！　柬埔寨警控誹謗

▲晚安小雞被拘留。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者施怡妏／綜合報導

直播主「晚安小雞」在柬埔寨自導自演，遭當地警方上銬拘留，目前臉書粉專已經消失，而柬國警方今（15）日下午將召開記者會說明，對此，PTT鄉民狂酸「這下真的紅了，玩到讓別國開記者會」，而多數人認為晚安小雞在自導自演，「世界又看見台灣了」。

「晚安小雞」12日晚間自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，直播中斷後便失聯，隔天他開直播出現，聲稱遭到毆打洗劫。此事驚動當地的西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun），在臉書公布晚安小雞照片，呼籲大家協尋。

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不過，柬埔寨警方調查發現，晚安小雞根本沒有遭到毆打或搶劫，目前已經將人上銬拘留。根據我國刑事局的說法，當地警方可能依照煽動歧視罪、提供虛假申報罪，以及非法干涉公共職能之行使罪等罪嫌移送。

針對這起案件，柬埔寨警方今下午將召開記者會，向外界說明。《中時新聞網》報導，外交部指出，目前未接獲外館通報本案急難救助，將與警政署持續保持聯絡。

消息傳到PTT上，鄉民們表示，「可以玩到別國警方開記者會真是一絕啊」、「逃走還有手機可開直播，就知道假的了」、「在台灣過太爽，以為別國吃素的」、「如一個外國人同樣手法污衊台灣你氣不氣」、「國際笑話，哪時候要整頓這種網紅文化」、「再玩嘛，出事了吧，還以為外國跟台灣一樣好混啊」、「台灣詐騙揚名到柬埔寨，真是台灣之光」。

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