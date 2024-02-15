年前就失蹤至今逾7天！他徘徊超商數日　暖警助返家團聚

▲員警獲報有流浪漢帶著背包在超商徘徊數日。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

過年前失蹤迄今一週的38歲張姓男子蓬頭垢面帶著背包在超商徘徊數日，警方獲報立刻前往現場查看，該男子神色恍惚且防備心極重，應對回答自己身份顯有困難但堅持不需警方協助，在員警好言相勸之下終於將他順利帶回派出所，這才發現男子是昨日早上被通報的失蹤人口，也熱心護送他返家與家人團聚。

▲▼經帶返警所查為年前失蹤張姓男子，將他載返家。（圖／龜山警分局提供）

昨日晚間22時許，擔服巡邏勤務的龜山派出所警員潘治凡、吳虹君獲報萬壽路二段一間超商有流浪漢徘徊數日不肯離去，員警前往查看果然見一名蓬頭垢面的張姓男子在用餐區神色恍惚，面對員警詢問姓名等資訊均無法清楚表達，防備心極重表示不需協助且抗拒員警靠近，經二員循循善誘、苦口婆心之下，張男終於願意出示身分證件。

員警才發現他是當天早上才被通報失蹤已將近一週的失蹤人口，遂即將他帶回派出所提供茶水、點心果腹以補充血糖，同時也聯繫張男的家人告知警方已將其尋回，讓家屬焦急的心終於有了著落，員警更是熱心地護送張男返家與家人團圓。龜山派出所所長陳政斌對同仁積極為民服務的精神表示嘉許，也呼籲民眾家中若有容易走失的家屬，應讓其配戴有聯絡資訊的手鍊、鑰匙圈等，方便民眾或警方聯繫。