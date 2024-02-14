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初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

周四開工日晚間變天，北部周五高溫降10度！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的7.3度。氣象署表示，周四晚起鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨，東半部及恆春半島亦有局部短暫雨。

氣象署今晨對15縣市發布「低溫特報」：

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【黃色燈號（寒冷）】

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，今天各地仍是晴朗穩定的好天氣，只有花東地區、恆春半島有零星降雨；清晨輻射冷卻效應明顯，台南以北局部地區仍有12度以下低溫，其中在新北至彰化、南投局部地區有10度左右或以下低溫發生的機率，各地高溫普遍在24至27度，南部近山區高溫可達28至30度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）　

（圖／氣象署）

氣象署說，周四清晨輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，白天各地為多雲到晴，東半部及北部山區有局部短暫雨；周四晚起至周五鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天高溫由前一天的25到27度，降到18、19度，其他地區高溫也略為下降1、2度，各地低溫則沒有太大變化，北部轉為有局部短暫雨，東半部及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預報，周六東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天北台灣氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周日至下周二各地早晚較涼，環境風場為東南風至偏南風，各地為多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五有一股東北季風南下，迎風面雲量略增，北海岸、大台北及東半部轉有局部短暫雨的機率，北台白天高溫約18度，與前一天高溫28度相比，降幅達10度，明顯轉涼，其他地區高溫亦下降，影響相對較小；周六東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。

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