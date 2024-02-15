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麥當勞「開春優惠券」爽吃41天！　有雞塊加1元多1件、咖啡買1送1

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞龍年開春優惠券今天開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開工日就衝吃！人氣速食品牌「麥當勞」最新「龍年開春優惠券」來了，即日起限時41天於全門市爽嗑「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」等5大系列優惠，整張券現省2587元，小確幸快收下。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞開春優惠券整張券狂省2587元。

麥當勞祭出最新2024年「龍年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」及「雙人早餐159元起」等5大優惠，整張券最高現省2587元，且不限使用次數，即日起至3月26日連41天於全門市限時開吃。

其中，必搶「加1元多1件」，不僅有人氣大薯、6塊麥克雞塊加1元就能多吃1件，還有提神美式咖啡、那堤、蜂蜜奶茶等飲品可爽喝買1送1，加碼吃超俗101元起套餐，有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要101元就能輕鬆吃到，今天趕緊衝吃一波。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客周末限定好康要搶。

另，必勝客則有周末限定超殺好康，2月17日、2月18日、2月24日及2月25日限定4天可以爽吃「13吋大比薩外帶5折」，優惠口味則有經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸及金皇軟殼蟹干貝比薩可以任選，可透過官網下單。

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