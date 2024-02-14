日夫妻疑餵食「引擎防凍劑」家中毒殺4歲女兒　6年前姑姑也離奇亡

▲日本一名4歲女童疑遭父母餵食化學防凍劑與藥物後死亡，父母已被警方逮捕。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本一對夫妻涉嫌將用於防止汽車引擎結冰的防凍劑與精神科藥物，餵食他們年僅4歲的女兒，導致女童死亡。日本警視廳14日上午依殺人罪嫌逮捕43歲丈夫與37歲妻子，並且懷疑6年前這名丈夫的胞姊、也就是女童的姑姑死亡原因也不單純。

根據NHK報導，住在東京台東區的43歲公司高管細谷健一與他37歲的妻子細谷志保遭到警方逮捕，面對調查時，健一堅決否認殺害4歲女兒，志保則保持緘默。

據警視廳表示，此案中的4歲女童2023年3月在自家公寓昏倒，送醫後仍被宣告死亡，驗屍確定為「中毒死」，因為女童體內含有防凍劑中的乙二醇成分，並服用了一段時間的抗憂鬱藥物。警方於同年8月搜查死者住處，調查發現死者父母具有透過某種方法蓄意讓女童攝取這些成分的嫌疑。

專家表示，人體代謝乙二醇過程會出現中毒症狀，即使少量也可能致命。報導指出，嫌疑人夫婦與包含死者在內的3名子女，一共5人同住生活，警視廳正在對嫌疑人育兒實際情況進行詳細調查，並認為6年前健一的42歲胞姊死亡情況也有可疑之處，將著手進行調查。