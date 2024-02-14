刮刮樂最旺選號實測！　他刮1尾數「整張全中」爽賺5000

▲Kiki夥伴阿翔刮中5000元。（圖／翻攝YouTube「那個女生 Kiki」，下同）



記者張靖榕／綜合報導

過年大家都愛玩刮刮樂，自然也衍伸各種推敲與經驗集結，YouTuber「那個女生 Kiki」近日分享，實測3招坊間流傳最容易中獎的4個尾數，花1萬元結果卻不如預期，反而是尾數2、7回本率高，還發生整張刮中的情形，賺了5000元。

Kiki今年決定砸1萬元實測坊間流傳的刮刮樂中獎秘訣，從謠傳容易中大獎的「尾數9號」開始測，花1000元買10張面額100的刮刮樂「攏好運」，結果刮中1張500元、2張200元，共900元，「小虧100元等於回本9成欸」，其中刮中500元的刮刮樂尾數為99號。

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第二招則是謠傳中獎率最高的「尾數0、1」，共買6張200元的「幸運紅包」刮刮樂以及3張300元的「無敵開獎機」刮刮樂，結果「幸運紅包」全部槓龜，「無敵開獎機」則有2張尾數1的中了300元。

第三招則是歷年最旺的「尾數5號」，Kiki共買2張2000元的「2000萬超級紅包」，5張500元的「大發利市」，以及2張200元的「幸運紅包」、「金龍報喜」，結果大發利市」全部槓龜，「金龍報喜」刮中200元，「2000萬超級紅包」則是2張各中1000元。

Kiki夥伴阿翔表示，他問彩券行老闆，對方建議可買尾數2和7的刮刮樂，因此也買了2張尾數7號、1張尾數2號的「2000萬超級紅包」，結果刮出一張每個區塊都中獎，該張尾數2的單張就中了5000元。

不過尾數與中獎機率是否真的有關聯，並無實際數據以及官方支持，因此民眾在玩刮刮樂建議仍以好玩的心態對待即可。