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4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」改運撇步大公開

▲小孟老師點名4生肖、4星座需要格外小心，農曆年過後恐會有大事發生。（圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

農曆新年許多人都希望能揮別2023年的不如意，新年能有新氣象。然而，命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」點名了4生肖、4星座的朋友要格外小心了，因為緊接著在農曆年過後恐會有大事發生，務必要小心行事。

4生肖

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：容易破財，感情口角

屬牛者因正沖太歲，故在年後可能會破財或遇到一些交通事故，或家中裝潢出狀況，需花錢維修。另外，感情上也會有比較多口角。因此老師建議，屬牛者能多穿橘色衣服、用橘色物品的話，能夠幫整體運勢加分。

：注意小人，感情是非

屬兔者因害太歲，要特別留意小人。另外，若本身具有感情方面問題的話，則要小心身陷八卦、是非，或是另一半會介入他人感情，甚至被他人洩漏「秘密」。若想改運的話，建議屬兔者穿上或使用白色衣物。

：易有官司，被人抓包

屬龍者因犯太歲，所以要特別小心碰上官司糾紛，可能是因為交通事故或是與他人簽約時出狀況。另外，若是上班族的話，千萬不能遲到早退，以免被抓包。至於感情方面，要留意與另一半會發生金錢糾紛，單身者則可能遇上詐騙。小孟老師建議，多穿用金色衣物、多吃青菜水果，即可帶來改運效果。

：精神較差，容易疲勞

屬狗者因沖太歲，在工作方面 精神狀態較差，也比較容易會有倦怠感，開車通勤時，也會有疲勞駕駛的情況。至於感情方面，則容易發怒，老師建議可以多穿用綠色、紫色衣物，都能替運勢加分。

4星座

牡羊座：工作小人，金錢流失

牡羊座因水星逆行於本命宮，所以工作上較容易被人找碴，金錢也可能會因旅遊或是會在應酬上迅速流失。

金牛座：睡眠品質，跌倒摔倒

金牛座要注意睡眠品質，且還要小心跌倒，甚至會有腰痠背痛的情況發生。

射手座：血壓上升，呼吸不順

射手座因木星進入疾厄宮，要留意健康方面，容易有血壓上升、呼吸不順的狀況。小孟老師建議，在室內不要把冷氣或暖氣開太強，以免造成血壓不穩。

雙子座：注意交通，慎防詐騙

雙子座在新年容易遇上交通事故或是會有被開罰單的問題。另外，還要特別注意在2024年，會被他人騙財、騙色。

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