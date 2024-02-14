高雄春節「4處夢幻花海」大爆開　繁花搭圓拱橋秘境曝光

▲春節賞花！高雄後勁溪群益橋花海搭配圓拱橋，畫面美翻。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為迎接新年，高雄市政府水利局在各處水岸綠地及滯洪池種植十多萬株各色花卉，目前已陸續綻放，包含大樹舊鐵橋、茄萣海岸公園及後勁溪等地花海已先後盛開，後續左營綠園道花海也將進入盛開期。水利局指出，花期將持續到春節假期過後，歡迎市民前往散步觀賞。

▲益群橋上游左岸，大片波斯菊搭配後方拱橋，沐浴花海還可欣賞河景。（圖／記者賴文萱翻攝）

後勁溪益群橋上游左岸以大片波斯菊搭配益群橋的圓拱造型，畫面美不勝收，也成為最佳美景拍照角度。花海搭配橋梁欣欣向榮的象徵，讓市民春節走春時可沐浴在花海中，同時欣賞河面景色。

▲▼大樹舊鐵橋步道旁種植大片矮牽牛花。（圖／記者賴文萱翻攝）

大樹舊鐵橋部分則在步道旁種植了約36,500株矮牽牛，紅白粉綠的組合像似彩帶迎接遊客迎向新的一年，帶著對新年嶄新的期待走向天空步道。

▲▼茄萣海岸公園步道周邊也有大片花海，邊賞花邊看海景。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，茄萣海岸公園也在步道周邊種植20,000多株矮牽牛、萬壽菊及一串紅等，讓市民朋友在新春期間踏青、賞花、看海景。

▲▼左營綠園道花海，配合春節佈置數種花卉。（圖／記者賴文萱翻攝）

完工後便大受歡迎的左營綠園道，今年也配合春節布置了矮牽牛、鼠尾草、孔雀草、金魚草及雞冠花等數種花卉，數量達40,000多株，讓市民們可藉由五彩繽紛的花海忘卻都市中的繁忙。

水利局強調，往年春節花海盛況一直廣受好評，今年更針對各區域的自然景觀搭配各色應景花卉及布置方式，營造絕佳美景。另外，水利局也指出，花海花期預計將持續到春節假期過後，歡迎市民前往散步觀賞。

不過，水利局呼籲，市民在春節期間散步賞花及拍照的同時，也請記得要愛護這些花卉，不要踩踏或將花摘走，讓下一個來的民眾也能一同欣賞。