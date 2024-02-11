高雄走春「8處小眾景點」盤點　特色阿嬤咖啡！還有唯美鑽石沙灣

▲旗山圓富社區獨具特色的阿嬤咖啡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節期間厭倦熱門景點人山人海嗎？不妨考慮避開人潮，來趟高雄社區特色小旅行！高雄市政府都市發展局推動社區營造計畫，這些社造點有的在山中飄著咖啡香味，也有綠意盎然的苗圃，還能在泥火山旁體驗最在地的控土窯。都發局推薦社區小旅行的安排，可依遊程動線規劃與喜好需求搭配山線或海線周邊社區來探訪，體驗不同特色的在地風情。

喜愛山際慢遊的遊客，別錯過旗山圓富社區活動中心周邊的綠意庭園是從106年即持續維護的社造亮點，二樓「阿嬤的咖啡館」亦即「隘堤咖啡」，平均年齡80歲的阿嬤級服務生是社區的不老志工，沖泡的咖啡香醇濃郁。店內還有來自藝人長期捐贈的各類書籍，沉浸在芬芳療癒的咖啡香與書香，充滿濃濃的人情味。

▲燕巢金山社區結合泥火山地質，成為土窯及火箭爐體驗活動場域。（圖／記者賴文萱翻攝）

燕巢金山社區「千秋寮之露」以在地烏山頂泥火山特殊地質作發想，結合在地農產及惡地地景，設置休憩綠地、土窯及火箭爐體驗區，提供預約多元食農教育及導覽活動。

▲ 杉林日光小林社區「大武壠產銷館」販售自製特色農特產品。（圖／記者賴文萱翻攝）

而杉林日光小林社區，為莫拉克風災後振興，以發展社區合作社模式開設「大武壠產銷館」，展售社區自製在地農特物產及美食，歡迎各地遊客參訪為社區加油打氣。

▲永安新港社區營造鑽石沙灣美景。（圖／記者賴文萱翻攝）

走訪海線風情的遊客，推薦永安區新港社區營造點「鑽石沙灣」，陽光在海面反射的光影彷彿鑽石閃耀光芒。鄰近沙灣是石斑魚活動場，棄置海邊之廢棄漁船重新粉刷妝點、雜草清除後種植濱海植物形成可防止塵土飛揚的淺層綠洲，清洗設備使用水循環概念供植栽澆灌，消波塊改造成憤怒鳥裝置藝術，來這學網美打卡，享受海岸沙灘美景與美食。

▲路竹頂新社區園藝行撫育苗木，提供免費申領種植。（圖／記者賴文萱翻攝）

另推薦可串連前往路竹頂新社區園藝行參訪，由社區志工撫育苗木供市民與社區申領種植。園區以自然永續理念規劃綠地、苗圃、有機菜園等，並設置落葉堆肥場，提供苗木自然肥料，同時減少枯枝落葉清運的碳足跡，是綠色減碳及資源循環再利用的最佳典範。

而路竹鴨寮社區「遊鴨趣」以鴨寮做發想，保留古厝並運用傳統寺廟「剪黏藝術」，打造多處鴨造型座椅、故事看板等，創造饒富趣味與工藝美學的鴨意象場域。

▲路竹鴨寮社區「遊鴨趣」以鴨寮發想保留古厝並結合工藝營造。（圖／記者賴文萱翻攝）

湖內湖庄「四季香草園」則以香草植栽打造可食地景休憩空間，並發展社區微創生，遊客來此賞花聞香的同時，也可採買香草天然食材，以及社區志工手作香草精油皂、驅蚊包等製品。

▲湖內湖庄社區「四季香草園」，以香草植栽營造可食地景休憩空間。（圖／記者賴文萱翻攝）

阿蓮崙港社區的「鴨鄉漫遊」及「古厝農文創展售館」，社區匠師巧手將古厝中庭改造為農村體驗活動場域，隨處可見志工鴨意象創意妝點，復古懷舊的古厝廚房為來訪的遊客提供手作冰淇淋及風味佳餚。

▲阿蓮崙港社區「鴨鄉漫遊」古厝內外可見志工的鴨意象創作。（圖／記者賴文萱翻攝）

為確保旅程愉快而充實，相關行程建議行前與社區預約或洽詢確認場所營運資訊。

相關社造點位及洽詢預約訊息如下：

1.旗山圓富社區「隘堤咖啡」(座標22.920546, 120.496864) 陳主任/0911-553-241

2.燕巢區金山社區「千秋寮之露」(座標22.804997,120.388283) 林順輔(理事長)/ 0933-369-710

3.路竹區頂新社區園藝行(座標22.862328,120.225854) 黃宗彬(執行長)/ 0978-356-635

4.路竹區鴨寮社區「遊鴨趣」(座標22.84689,120.26894) 蘇豊翔(執行長)/ 0956-698-093

5.杉林日光小林社區「大武壠產銷館」(座標：22.98039.120.55286) 王民亮(總幹事)/ 0930-819-749

6.湖內區湖庄社區「四季香草園」(座標22.88551,120.23846) 魏嘉葆(總幹事)/ 0912-421-282

7.阿蓮區崙港社區「鴨鄉漫遊」(座標：22.8737615,120.315659)、「古厝農文創展售館」(座標：22.87327,120.31572) 謝植芳(理事)/ 0963-206-363、鄭文能(里長)/ 0937-491-815

8.永安區新港社區「鑽石沙灣」(座標：22.8213812, 120.2074809) 趙滿足(理事長)/ 0912-742-857