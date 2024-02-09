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高雄超狂「小鴨摸彩」活動　1.5萬隻小鴨漂流拚第一！參加方法曝

▲▼高雄超狂「小鴨摸彩」活動，1.5萬隻小鴨漂流拚第一！參加方法曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄再掀黃色小鴨旋風。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄「2024冬日遊樂園」將十年回歸的黃色小鴨和燈會結合，青年局配合活動，主辦「港快跑鴨！」小鴨漂流摸彩活動，民眾只要於2月1日至2月18日在合作青創店家單筆消費滿200元，即可獲得印有編號的摸彩券；活動抽獎方式別出心裁，2月24日將有1萬5000隻印有編號的超萌小鴨投入大港橋水域漂流競速，第一名抵達終點的小鴨，擁有其對應編號的民眾就能獲得「高雄-東京雙人商務艙來回機票」。

青年局局長張以理表示，這場活動的靈感源自於美國的「小鴨漂浮」比賽（Chicago Ducky Derby），呼應黃色小鴨十年重返高雄，本活動為「2024冬日遊樂園」及黃色小鴨（Rubber Duck）展期結束前最後一場大型活動，且為全台首創，以極具創意的水域抽獎模式，將1萬5000隻小鴨投入大港橋水域，畫面感及話題性十足，預計吸引破萬人潮前往參與。

▲▼高雄超狂「小鴨摸彩」活動，1.5萬隻小鴨漂流拚第一！參加方法曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄超狂「小鴨摸彩」活動，1.5萬隻小鴨漂流拚第一。（圖／記者賴文萱翻攝）

青年局表示，本活動將冬日遊樂園在愛河灣水域的活動範圍擴大至大港橋，並呼應於愛河灣辦理的創意自力造筏、SUP、獨木舟體驗等水域活動，以水域賽事展現高雄港都魅力，希望讓燈會期間的觀光人潮、市民看見高雄美麗港灣，也看見高雄這座城市的未來契機。

本活動自2月1日起至2月18日止，至121間「港快跑鴨！合作青創店家」消費，單筆消費金額滿200元，即可獲得印有編號的摸彩券乙張（不可累積消費金額），民眾只要將摸彩券資訊填寫完畢，將摸彩聯交還店家，保留對獎聯，即參與本次摸彩活動。總計1萬5000張摸彩券，發完為止。

「港快跑鴨！」活動抽獎方式超炫又療癒，主辦單位高市府青年局將於2月24日下午3點45分在高雄港大港橋旁，傾倒底部印有編號之1萬5000隻小鴨進入愛河水域，並藉由水流向前漂浮，看哪隻小鴨最先衝到終點，前五十名抵達終點的小鴨編號得主通通有獎。

▲▼高雄超狂「小鴨摸彩」活動，1.5萬隻小鴨漂流拚第一！參加方法曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄超狂「小鴨摸彩」活動，1.5萬隻小鴨漂流拚第一。（圖／記者賴文萱翻攝）

第一名將獲得高雄-東京雙人商務艙來回機票乙張、第二名iPhone 15 Pro 128G乙台、第三至五名則為漢來大飯店住宿券乙張，第六至五十名可獲得7-ELEVEN商品禮券1000元乙張。歡迎民眾屆時前往觀賽，共同參與「獎落誰鴨」的過程。

青年局表示，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除黃色小鴨重返愛河灣，也將在16-18號碼頭推出地景裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動。

▲▼高雄超狂「小鴨摸彩」活動，1.5萬隻小鴨漂流拚第一！參加方法曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「小鴨摸彩」活動獎項。（圖／記者賴文萱翻攝）

而活動期間也將推出一系列周邊活動，期望透過「港快跑鴨！」水域摸彩活動，吸引民眾至青創店家消費，協助青創事業在過年及燈會活動期間擴大經濟效益，邀請民眾一同支持在地青年創業、活絡高雄市觀光及經濟發展，共同打造充滿歡笑樂趣的元宵佳節。

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