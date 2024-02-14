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春節大餐宵夜不斷！吃飽就睡「胃食道逆流」個案增2成　7大症狀注意

▲▼喜宴,婚宴,辦桌,尾牙,請客,佛跳牆,米糕,油飯,土雞,冷盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲春節前後總是大餐不斷，甚至宵夜樣樣來，吃完就睡恐引發胃食道逆流。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

農曆春節、尾牙春酒旺季之後，到腸胃科看診的患者通常會大增！醫師指出，民眾年節期間飲食較無節制，大餐加上熬夜吃宵夜，經常會吃飽後倒頭就睡，胃食道逆流個案恐增加2成，可能症狀包含火燒心、嘔酸、喉嚨痛等，長期不理會或是控制不佳，胃酸經常逆流刺激食道，可能提高罹患食道癌風險。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初指出，食道與胃交接處的括約肌可避免胃內容物回流食道，但這括約肌偶爾會關閉不緊密，使胃內容物逆流回食道，當此逆流造成令人困擾的症狀或使食道黏膜發炎受傷時，即為胃食道逆流疾病。典型症狀包含火燒心、嘔酸、喉嚨痛、胸口痛、喉頭異物感、吞嚥不適、 慢性咳嗽等。

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康本初提到，胃食道逆流好發於肥胖、抽菸習慣、嗜喝咖啡、習慣快速進食、三餐不正常者，另外，倘有相關病史，或是經常吃宵夜接著就寢者也較易發生。肥胖過重會造成腹壓增加，是造成胃食道逆流重要的因素；而進食後，胃酸分泌增加，平躺時胃內容物可能逆流回食道，引起胃食道逆流。

在治療方面，康本初說，可用藥物緩解症狀，同時調整生活習慣及飲食習慣。過重者減輕體重，戒煙戒酒，不要一吃飽就睡，睡前2-3小時應儘量避免吃東西，睡覺時床頭枕頭墊高，避免穿緊身衣物。飲食部分，少吃酸性食物包含柑橘類水果、番茄、洋蔥、碳酸飲料、辛辣食物等，另油膩或油炸食物、含咖啡因飲料、巧克力、含薄荷食物等易引發胃逆流的食物也要當心，也建議三餐不要吃太飽。

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