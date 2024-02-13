自強外役監高品質無毒蛋供不應求　嘉惠鄉里民眾搶購

▲自強外役監去年初引進高品質的海蘭(HY-LINE)品系蛋雞。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

有感於國內雞蛋市場需求日增，並為協助收容人提升相關技能，俾能幫助收容人未來順利復歸社會，自強外役監去年初引進高品質的海蘭(HY-LINE)品系蛋雞，並在有計劃生產狀況下，目前每個月可產出3200-3500顆蛋，供不應求，附近鄉里民眾也經常前來搶購，未來將擴大養殖計畫。

我國去年農曆年前後遇到缺蛋潮，讓自強外役監開始思考是否養殖蛋雞。經過評估後，自強外役監獄與花東地區養雞協會合作，引進高品質海蘭(HY-LINE)品系蛋雞，建置示範蛋雞舍飼養海蘭(Hy-Line)褐殼蛋雞。

▲自強外役監建置示範蛋雞舍飼養海蘭(Hy-Line)褐殼蛋雞。（圖／矯正署提供）

從去年3月份第一階段試養第一批蛋雞共計155隻，試養情形正常良好，並提供職員及附近鄉里民眾採購。7月份第二階段擴大增養250隻，至9月底出蛋率已達9成以上，目前400隻陸續產蛋出貨。每日固定生產350~370顆蛋，每月約可提供3200-3500顆蛋，固定作業收入為2萬5至2萬8千元。各機關、民眾與職員反映良好、供不應求，自強外役監將持續推廣並按實際銷售情形評估後續飼養或利用閒置空間增養之可行性。

自強外役監典獄長黃敬謀表示，這個計畫可增進收容人有關畜牧業和食品生產的寶貴知識。同時，也幫助他們了解社會的需要，並將自己習得的技能和知識應用到社會。目前試養情形良好，已擴大建置人道飼養雞舍，提升產能及高品質之蛋類產品，以嘉惠收容人及附近民眾。

此外，黃敬謀也說，飼養蛋雞計畫鼓勵職員與收容人共同參與計畫中的各個階段，例如建造雞舍、飼料採購、雞蛋收集和銷售後端等。這樣地合作方式有助於提高收容人之技能與自尊心，使他們未來能夠更順利地融入社會。

▼自強外役監的高品質無毒蛋，供不應求。（圖／矯正署提供）