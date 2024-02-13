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和「八點檔主角」一樣的症頭　建築工人急奔醫院

▲開車抽菸。（示意圖／達志影像）

▲「慢性阻塞性肺病」好犯於吸菸者，或是職業粉塵暴露，如礦工、磨石子工人。（示意圖／達志影像）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名68歲的王姓(化名)建築工人，過去身體都很硬朗，時常需要建案裡爬上爬下搬東西，近年來竹科建築需求高，賺得多但是壓力也大，每天基本開銷就是兩三包菸起跳。最近幾個月王先生卻開始覺得爬樓梯開始有些氣促胸悶，搬材料時也少了幾分力，他先到附近的藥房抓藥調理，雖能改善喘的症狀，卻多了手抖、心悸的副作用。

幾次調整後，王先生依然感覺喘、胸悶，但由於沒有其他明顯的不適所以也不以為意。某日王先生看八點檔連戲劇，劇中人物因喘和咳血到醫院檢查，竟檢查出肺癌末期，預估剩餘壽命不到一年。王先生如頭當頭棒喝，因為自己和劇中人的症狀完全相像，越想越不對勁，終於前往醫院求診。

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▲▼臺北榮總新竹分院 胸腔科邱華彥主任。（圖／院方提供）

▲ 臺北榮總新竹分院胸腔科邱華彥主任。（圖／臺北榮總新竹分院提供）

經過基本的身體檢查後，王先生接受肺功能檢查，發現有「阻塞性肺病」的問題。醫生說明，這是慢性阻塞性肺病，目前的狀況不需要吃藥，只要吸入長效型的氣管擴張劑保養即可，同時教導王先生如何居家使用吸入型氣管擴張劑。

經過一周的吸入治療，王先生明顯感到喘、胸悶的改善，確認自己不是劇中人「肺癌末期」後，他也終於鬆了一口氣，為了能徹底遠離致癌因子，他還加入了戒菸的行列，同時獲得政府補助的肺癌篩檢計畫-低劑量肺部電腦斷層篩檢；
雖然電腦斷層發現王先生有一些肺氣腫的狀況，所幸沒有看到腫瘤。

臺北榮總新竹分院胸腔科邱華彥主任解釋，王先生得到的「慢性阻塞性肺病」是種慢性疾病，常見成為吸菸導致、空氣汙染或是雖沒吸菸，但職業是粉塵暴露，如礦工、磨石子工人。

邱華彥醫師說，「慢性阻塞性肺病」診斷標準是利用肺功能檢查去測量第一秒呼氣流量與肺活量的比值，若小於0.7則被判定為阻塞性通氣功能異常。在過去常使用口服氣管擴張劑（瘦肉精）做治療，因而導致手抖、心悸等副作用，且對心臟也有較大的負擔。

邱醫師解釋，隨著科技的進步，目前最有效的藥物為吸入型氣管擴張劑，相較於傳統的口服氣管擴張劑，吸入型的藥物直達肺部，可以用更低的劑量達到更好的藥效。雖然偶爾有口乾等副作用，但發生機率比口服藥物低上不少，目前也有乾粉劑型與噴霧劑型可以選擇，可以依照患者的生活習慣做調整。

邱華彥醫師提醒，除了藥物治療，慢性阻塞性肺病的患者相較於一般人有較高的機率得到肺癌，所以定期Ｘ光檢查，或是接受低劑量電腦斷層篩檢，也是必要的。目前國健署亦有針對吸菸史達30包一年以上且願意戒菸的50至74歲民眾或是戒菸未達15年之重度吸菸者提供免費的低劑量電腦斷層篩檢，期望能早期發現肺癌，早期治療。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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