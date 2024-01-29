注意冬天殺手！男胸悶掛急診竟整條主動脈剝離　鬼門關前救回　

▲員榮醫院急診處主任醫師朱偉岳，從電腦斷層可以看到患者的動脈阻塞嚴重。（圖／員榮醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日寒流來襲，彰化氣溫像溜滑梯，一名年約50餘歲男子因胸悶、呼吸不順，緊急到醫院掛急診，經主任醫師檢查男子整條主動脈已經呈現剝離現象，隨即手術，在鬼門關前搶命救回。醫師強調，最近氣溫驟變，是主動脈剝離好發季節，若胸、背處突感不可忍受的撕裂感劇痛，要馬上送醫，若未即時處理，50%患者在48小時內死亡，絕對不可輕忽。

員榮醫院急診急診部主任醫師朱偉岳表示，這名男性患者到院時主訴胸悶、頭暈、上腹痛，本身沒有糖尿病及三高病史，到院時血壓只有91/56mmHg，胸痛的形態並不典型，吃了止痛藥，胸口不舒服的狀況並未好轉，再經心電圖、胸部X光、血液分析及電腦斷層檢查，發現整條主動脈已經出現剝離，屬非典型症狀。

▲電腦斷層掃描發現患者整條主動脈(圖中紅線圈處)都有嚴重剝離的情況。

前海基會董事長江丙坤、歌手潘安邦、藝人黃鴻升（小鬼）、男模張誌軒等人，都因主動脈剝離驟逝。朱偉岳說，主動脈剝離是複雜且致死率很高的心血管疾病，好發率約3/10萬，年齡以50歲到70歲男性居多，其中以高血壓、抽菸、生活壓力、先天性疾病如馬凡氏症候群及胸部外傷等為最高。

朱偉岳強調，急性主動脈剝離若未處理，至少50%的病人會在48小時內會死亡，也就是以一小時約百分之一的速率增加，因此診斷及治療是與時間賽跑，尤其最近氣候早晚溫差大，呼籲有三高病史的民眾更要特別注意。