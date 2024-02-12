台灣團被丟包！年代旅遊出面道歉了　稱「與地接溝通認知有差異」

▲針對旅客被丟包，年代旅遊出面道歉。（圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

台灣旅行團春節去越南富國島被丟包，年代旅遊與越南地接旅行社有款項糾紛，雙方各說各話，陷入羅生門。年代旅遊今(12日)下午出面說明，表示對滯留當地的旅客說聲抱歉，並強調是與地接旅行社溝通、認知有差異。「當務之急，趕快聯繫客人，行程、住宿、餐食等部分安排，讓客人回來是我們最大的宗旨。」

台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程，不料第2天就慘遭丟包，被越南地接WInnER國際旅行社要求再自費720元美元，否則無法繼續行程，讓旅客氣憤抱怨彷彿遇到詐騙。年代旅遊承認有此事件，但表示是「被越南地接惡意綁架」，並強調雙方協議在回團2月26日結清尾款，但地接卻反悔並惡質跟旅客收錢。WInnER則強調年代旅遊在出團前僅支付不到10分之1團款，更指年代旅遊惡意從1月起積欠未付清款項。

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▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

對此，有知情業者向《ETtoday新聞雲》表示，已經知道沒付地接費了，怎麼還會把旅客送出去，「很驚訝！很離譜！」該知情人士表示，「年代沒付地接費，所以地接就不管後面的行程了，不然就是客人付錢走行程。」

年代旅遊總經理林大鈞今(12日)下午4點30分出面說明，表示對滯留當地的旅客說聲抱歉，並強調是與地接旅行社溝通、認知有差異。「當務之急，趕快聯繫客人，行程、住宿、餐食等部分安排，讓客人回來是我們最大的宗旨。」

林大鈞進一步表示，目前有800名旅客前往富國島，在出團細節上與地接旅行社有些磨合，發生這次事件後，稍早也已經與對方初步達成協議，經過澄清才發現原來是認知的差異，而達成協議後也緊急聯繫旅客，目前與地接旅行社最大共識是盡量減少旅客權益受損，讓人安全回到台灣。

另外，有10多位旅客已先行返台，林大鈞強調，相關費用年代旅遊會全權負責。

▲遊客怒控年代旅遊是詐騙。（圖／翻攝臉書）