　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣團被丟包！年代旅遊出面道歉了　稱「與地接溝通認知有差異」

▲▼年代旅遊出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

▲針對旅客被丟包，年代旅遊出面道歉。（圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

台灣旅行團春節去越南富國島被丟包，年代旅遊與越南地接旅行社有款項糾紛，雙方各說各話，陷入羅生門。年代旅遊今(12日)下午出面說明，表示對滯留當地的旅客說聲抱歉，並強調是與地接旅行社溝通、認知有差異。「當務之急，趕快聯繫客人，行程、住宿、餐食等部分安排，讓客人回來是我們最大的宗旨。」

台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程，不料第2天就慘遭丟包，被越南地接WInnER國際旅行社要求再自費720元美元，否則無法繼續行程，讓旅客氣憤抱怨彷彿遇到詐騙。年代旅遊承認有此事件，但表示是「被越南地接惡意綁架」，並強調雙方協議在回團2月26日結清尾款，但地接卻反悔並惡質跟旅客收錢。WInnER則強調年代旅遊在出團前僅支付不到10分之1團款，更指年代旅遊惡意從1月起積欠未付清款項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

對此，有知情業者向《ETtoday新聞雲》表示，已經知道沒付地接費了，怎麼還會把旅客送出去，「很驚訝！很離譜！」該知情人士表示，「年代沒付地接費，所以地接就不管後面的行程了，不然就是客人付錢走行程。」

年代旅遊總經理林大鈞今(12日)下午4點30分出面說明，表示對滯留當地的旅客說聲抱歉，並強調是與地接旅行社溝通、認知有差異。「當務之急，趕快聯繫客人，行程、住宿、餐食等部分安排，讓客人回來是我們最大的宗旨。」

林大鈞進一步表示，目前有800名旅客前往富國島，在出團細節上與地接旅行社有些磨合，發生這次事件後，稍早也已經與對方初步達成協議，經過澄清才發現原來是認知的差異，而達成協議後也緊急聯繫旅客，目前與地接旅行社最大共識是盡量減少旅客權益受損，讓人安全回到台灣。

另外，有10多位旅客已先行返台，林大鈞強調，相關費用年代旅遊會全權負責。

▲▼遊客怒控年代旅行社，指稱整團人在越南富國島被丟包。（圖／翻攝臉書）

▲遊客怒控年代旅遊是詐騙。（圖／翻攝臉書）

ET快訊
6人等公車挨撞！　恐怖瞬間曝
快訊／高捷「砸傷人」！監視器掉落　1女遭砸破頭濺血
林大鈞現場打給越南地接！　承諾幫90旅客要回720美金
快訊／國1高架火燒車！烈焰沖天畫面曝
土地公請吃泡麵！導遊小姐一舉動讓福榕宮爆紅　5年嗑光20萬碗
林逸欣對中大樂透！　「6碼中5碼」驚喜曬照
台灣團遭丟包　100多名旅客先付款繼續行程
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

外國旅客獨愛台北？他曝1數據「台北占過半」大票搖頭：瞎

今入夜下探10度！明起「一路回溫」至初六　開工後再降溫時間曝

台旅客富國島遭丟包　觀光署：逾百人先付款繼續行程

台灣團被丟包！年代旅遊出面道歉了　稱「與地接溝通認知有差異」

獨／男展雄風入串珠！「小鳥痛」吞抗生素撐7天　醫：真的GG了

拜財神「5大步驟」照著做　2024財運滾滾來

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

外國旅客獨愛台北？他曝1數據「台北占過半」大票搖頭：瞎

今入夜下探10度！明起「一路回溫」至初六　開工後再降溫時間曝

台旅客富國島遭丟包　觀光署：逾百人先付款繼續行程

台灣團被丟包！年代旅遊出面道歉了　稱「與地接溝通認知有差異」

獨／男展雄風入串珠！「小鳥痛」吞抗生素撐7天　醫：真的GG了

拜財神「5大步驟」照著做　2024財運滾滾來

超商咖啡買2送2！開工、補班小確幸先收　情人節助攻優惠一次看

讓生命延續　台中童綜合20年執行195例器官捐贈

2026選嘉義市長未鬆口　張啟楷巧遇黃敏惠同框參拜、發紅包

情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

用廣告紙夾帶...新北女藥妝店偷保養品　店員盤點驚覺遭竊

獨／台南刑警休假遇89鬧事！他被控撂人當街開打　署長下令徹查

初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

地城撤離新作《Dungeonborne》獲好評　Alpha測試版同上飆破1.6萬人

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

更多熱門

相關新聞

台旅客富國島遭丟包　觀光署：逾百人先付款繼續行程

台旅客富國島遭丟包　觀光署：逾百人先付款繼續行程

有台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，當地接待公司WInnER負責人指台灣年代旅遊負責人信用破產；交通部觀光署表示，滯留當地的100多名旅客已先自行付款繼續行程。

台灣團被丟包　知情者喊「離譜」：沒付地接費還把旅客送出去

台灣團被丟包　知情者喊「離譜」：沒付地接費還把旅客送出去

富國島被丟包　年代旅遊稱：越南地接惡意綁架

富國島被丟包　年代旅遊稱：越南地接惡意綁架

苦主不只1團！旅印作家爆「在台就被丟包」

苦主不只1團！旅印作家爆「在台就被丟包」

巧遇「富國島丟包主角」　她狂讚驚人情商

巧遇「富國島丟包主角」　她狂讚驚人情商

關鍵字：

年代旅遊越南富國島

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

富國島丟包事件　觀光署出面徹查

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面