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大陸 大陸焦點 特派現場

睽違4年　香港初二煙火秀恢復！33萬人維多利亞港一同觀賞

▲▼2024年香港春節煙火表演。（圖CFP）

▲香港恢復施放春節煙火。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港睽違4年，於初二（8日）晚間恢復施放春節煙火表演（賀歲煙花匯演），主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，全長總共23分鐘。據香港警方統計，維多利亞港兩岸當晚共有超過33萬8000人次一同觀賞煙火。

香港今年春節煙火的主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，施放地點同樣在維多利亞港，全程共23分鐘，共分為8幕，由三艘船發射共2萬3888發煙火。

第一幕《龍騰虎躍》迎接龍年的來臨；第二幕展示不同形態與顏色的「8」字造型煙花，象徵財源滾滾；第六幕以「笑臉」和「雙紅心」造型的煙花，希望市民有積極樂觀的心態；最後一幕密集式發放「特大錦冠」造型煙花。

▲▼2024年香港春節煙火表演。（圖CFP）

香港特首李家超也在煙火表演後的晚會上致詞，他表示，這個農曆新年是香港全面復常後第一個春節，煙火表演是相隔5年後再舉辦，標誌香港在新一年將龍騰飛躍、花開富貴、再創高峰。

李家超指出，「龍」代表吉祥和活力，有信心香港在龍年將龍騰四海，把握一國兩制下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在國際舞台上閃爍生輝，創造更繁榮的未來。

李家超還說，今晚匯演主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，盛載對龍年的祝願，香港賀歲活動精彩紛呈，接下來有賽馬日、賀歲盃和各區新春活動等，將為香港全力拼經濟、拼發展，惠民生，揭開豐盛序幕。

▲▼2024年香港春節煙火表演。（圖CFP）

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