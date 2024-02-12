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深圳頂級辦公大樓空屋率達26%　2024將迎「供應洪峰」

▲▼深圳樓房。（圖／CFP）

▲深圳樓房。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

在多數企業謹慎的態度下，大陸市場對辦公樓新增需求疲軟，其中2023年廣東深圳的「甲級寫字樓（頂級辦公大樓）」新增供應量84.6萬平方公尺，今年將依舊迎來供應洪峰。

據《第一財經》報導，戴德梁行發佈的數據顯示，2023年全年深圳甲級寫字樓新增供應量達到84.6萬平方公尺，接近2017年85萬平方公尺的歷史峰值；2023年末空置率達到26.1%，較2022年年末增長了3.2個百分點。

激烈的競爭下，甲級寫字樓的業主不得不下調租金以促成租賃交易。戴德梁行數據顯示，2023年末深圳甲級寫字樓平均租金為186.5元（人民幣，下同，約新台幣790）/月/平方公尺，按年下降8.4%。

統計指出，截至2023年末，深圳甲級寫字樓租金較上年同期下降的樓宇佔比超9成，其中，有44.7%的物業在租金回調之後空置率下降，但也有50.6%的物業，租金回調的同時空置率依然上行。

戴德梁行研究院副院長張曉端表示，一部分業主降租之後空置率依舊上升，除了與租金下降幅度有關，也與物業本身的運營情況、服務質量等因素有關。

展望2024年，報導稱，深圳甲級寫字樓市場將依舊迎來供應洪峰，將有超過140萬平方公尺的甲級寫字樓竣工入市。

戴德梁行認為，在供應放量的背景下，需求的緩慢提振難以支撐市場的平穩，2024年深圳全市租金水平將進一步回落，空置率指標預計也將繼續上行。

張曉端表示，在市場存量較大的情況下，有辦公大樓業主也開始轉變策略，例如深圳已經有不少業主嘗試引入飯店等業態。

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