過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」直接退群　6000人朝聖

▲過年示意圖。（圖／Unsplash）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多家庭都會開設LINE群組，方便聯繫感情及溝通。有網友PO出唷張家庭群組對話的內部截圖，讓網友看完笑翻；也有人感嘆這名勇者雖然帥氣退出，但留在群組內的家人還是要幫他擦屁股、安撫親友。

有網友在臉團「爆廢公社」PO出對話群組內的對話截圖，大讚「真勇者，過年那些三姑六婆真的很吵，直接在大家族群組開嘴」。

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照片顯示，一名男子在家庭群組留言說，「你們他X的是外人就給我閉嘴，全部都不要吵，家務事關你們屁事，大年初一又怎樣，尤其是大伯母，吵死了」，隨後直接退出群組。

▲一名男網友在家庭群組開轟，被網友大讚是勇者。（圖／翻攝爆廢公社臉書）



該段對話PO出後，吸引6000多名網友按讚留言，「退出就像在鬧脾氣，應該把大伯母踢出去好嗎」、「噴完高歌離席」、「如果是欣梅爾一定也會這麼做」、「說完不要退出才有好戲看」、「尤其是大伯母XD」、「已加入。對不起剛剛帳號被盜」、「應該要繼續留著啊，然後把大伯母踢出去」。

也有人說，「猛人，但還在群組的父母就要擦屁股」、「然後呢，還不是要給父母擦屁股，不爽就直接退出就好了」、「真勇者不會退出，直接在餐桌上開啟下一輪」。