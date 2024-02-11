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什麼情況要送急診？　醫列「10情況」呼籲家長：別在家觀察了

▲氣溫驟降，急診患者增多。（示意圖／ETtoday資料照）

▲氣溫驟降，急診患者增多。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／綜合報導

目前流感及COVID-19等呼吸道疾病疫情仍處流行高峰，連假期間多數醫療院所休診，許多家長可能遇到想送孩子急診，但又怕被說濫用急診資源的情形。對此，兒科醫生陳俊仁列出10點「應該送急診的情況」。

小兒感染氣喘專科陳俊仁醫師在臉書專頁中，整理一些常見應該送急診的情況給家長參考：

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1.3個月以下的寶寶發燒：3個月以下的寶寶發燒，出現嚴重疾病的可能性比較高，不建議自行在家觀察。

2.超過3天的發燒，服用退燒藥還退不了燒：如果小朋友發燒超過3日，已看過醫師，服用退燒藥還退不了燒。

3.退燒之後，活動力不佳：通常發燒之後會造成兒童不舒服合併活動力下降，如果溫度恢復正常以後，小孩活動力還是不佳，代表嚴重疾病的可能性高。

4.呼吸急促或呼吸困難：安靜狀態下或是沒有發燒時，出現呼吸加快的現象，需要就醫。

5.意識不清：需要立即就醫。

6.癲癇：第一次出現癲癇的情況，應盡速就醫，若有病史的兒童，抽筋時間超過5分鐘，抽筋型態和之前不一樣，或是短時間內出現第二次抽筋，需要就醫。

7.脫水或電解質不均衡：很多情況造成脫水的跡象，常見是急性腸胃炎引起，病童會出現哭沒有眼淚、整天小便次數很少，心跳加快等症狀，電解質不均衡造成昏睡、抽筋、癱軟無力，代表可能需要點滴注射。

8.外傷：如果傷口流血不止、流鼻血(超過5分鐘)，或是傷口比較大或是比較深，懷疑有骨折的情形，或是如果撞到頭，有昏過去的情形，或是出現劇烈頭痛、嘔吐、昏睡以及抽筋，代表腦震盪及腦出血的機率高，需要盡速就醫。

9.過敏：急診還蠻常碰到過敏的病患，如果皮膚疹子很癢無法入睡，或是呼吸困難、血壓下降、意識不清，應該盡快送急診。

10.腹痛：如果腹痛不能忍受、痛的情況愈來愈頻繁或嚴重、合併發高燒、嘔吐出現綠色膽汁、肚子摸起來變硬或緊繃等情形，需要就醫。

#需要看急診嗎? ...

小兒感染氣喘專科陳俊仁醫師發佈於 2023年12月28日 星期四
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