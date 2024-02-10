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管中閔秀拿手菜！摘眼鏡、穿花圍裙炸年糕　吸5000人垂涎

管中閔秀拿手菜！摘眼鏡、穿圍裙炸年糕　身上衣服有亮點

▲管中閔穿起圍裙在廚房炸年糕。（翻攝自管中閔臉書）

圖文／鏡週刊

今（10日）是大年初一，台灣大學前校長管中閔拿下眼鏡、穿起圍裙，分享自己進廚房做拿手菜，炸了年糕，成品看起來相當可口，金黃色年糕，連管中閔自己也享用了6塊。

管中閔今在臉書發文，先是祝福大家新年快樂，「敬祝各位朋友龍年龍騰九霄，龍行四海，萬事龍順利。」隨後分享自己在廚房炸年糕的照片。只見管中閔穿著色彩繽紛小花圍裙，站在廚房前，右手邊則放著一大盆麵糊，是炸年糕的麵衣。

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管中閔對著鏡頭露出「得意的笑」，今年家裡的炸年糕喊往年一樣由他一手操辦，一盤炸得金黃色年糕放在餐桌上，他一手夾著一塊年糕，太太則甜靠在身旁，他寫道「剛剛不知不覺好像已經吃了6塊！」

管中閔秀拿手菜！摘眼鏡、穿圍裙炸年糕　身上衣服有亮點

▲管中閔在家炸年糕，超狂成品引起討論。（翻攝自管中閔臉書）

有趣的是，管中閔身上穿著台灣大學的衣服，讓網友笑說「初一穿台大，好愛台大的管校長。」

貼文發出5個多小時後吸引5千多人按讚，大家紛紛道賀留言祝福，「祝管爺新年快樂，龍年大吉大利、心想事成！」「管爺新年快樂，過年吃年糕太對味了，好吃」「架式十足、伉儷情深！賀新春『龍騰虎躍、萬事吉祥如意、身心健康愉悅』。」

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