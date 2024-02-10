陸首批「城中村改造」專項借款發放　涉廣州等地逾百個項目

▲廣州城中村。（圖／視覺中國）
記者蔡儀潔／綜合報導
城中村改造是大陸大城市的重點治理對象，首批專項借款日前陸續向廣州、鄭州等城市發放，涉及100多個項目。
據《央視新聞》報導，大陸國家開發銀行於1月30日，發放城中村改造專項借款90.8億元（人民幣，下同），涉及廣州、鄭州、濟南、南京、石家莊等城市近百個項目，惠及村（居）民超過10萬戶，建設安置房23.84萬套。
中國農業發展銀行1月30日為河北省石家莊市新華區南高基城中村改造項目發放貸款7900萬元，支持各地城中村改造。
據瞭解，農發行還在山東濟南、四川成都、湖北武漢、浙江寧波、安徽合肥、貴州貴陽實現城中村改造項目貸款投放。
上述兩家銀行的專項借款資金，主要用於城中村改造的前期費用、徵收補償、安置住房建設以及相關配套基礎設施建設。資金實行封閉運行、專款專用，按照保本微利原則，為城中村改造提供成本低、效率高的融資支持。
大陸去年底的中央經濟工作會議提出，要加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。
專家認為，城中村改造需要投入大量資金，首批城中村改造專項借款落地，意味著各地城中村改造工作在加快推進，金融正在加大力度積極支持城中村改造。
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