陸首批「城中村改造」專項借款發放　涉廣州等地逾百個項目

大陸房地產市場積弱，影響地方政府財政！大陸國務院常務會議21日審議通過「關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見」，會議指出，超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措，會議要求城市政府負起主體責任，加大對城中村改造的政策支持，同時鼓勵和支持民間資本參與。