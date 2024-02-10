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社會 社會焦點 保障人權

苗警裝設AI科技設備...偏遠山區違法傾倒　業者無所遁形

▲▼苗栗縣警察局利用AI自動偵測發報系統，1月9日在後龍鎮查獲違法傾倒廢棄物業者。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣警察局利用AI自動偵測發報系統，1月9日在後龍鎮查獲違法傾倒廢棄物業者。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣地境幅員遼闊，過去常有不肖業者於人跡罕至的偏遠地區違法傾倒廢棄物，事後追查相當不容易。苗栗縣警察局針對重點易遭傾倒地點，於去年6月開始規劃裝置AI自動偵測發報系統，今年初才剛完成系統建置，1月上旬就在後龍鎮偏遠地段成功查獲違法傾倒廢棄物業者。

苗栗縣警局指出，過去查處傾倒廢棄物案，大多是民眾發現後通報警方追查，往往需擴大調閱周邊監視器，因不易掌握確切傾倒時間，追查起來曠日廢時。有鑑於此縣警局透過大數據分析過去2年轄內易遭傾倒廢棄物熱點，在縣內重要幹道建置AI科技設備，能自動對行經車輛進行分析，若辨識為可疑載運廢棄物車輛，就會立即發報至轄區分駐（派出）所，即刻派員追查，提高第一時間查獲犯行的機會。

1月9日下午13時50分許一輛白色貨車，在後龍鎮山區濫倒廢棄物品，經由建置的AI偵測系統即時辨識、發報，通知轄區員警攔截，在第一時間便掌握車輛行蹤及業者身分，於案發後2小時迅速查獲傾倒業者，全案依違反廢棄物清理法第27條及第50條裁處。

苗栗縣長鍾東錦上任後相當重視環境保護，要求環保局、警察局加強防範與查緝違法傾倒廢棄物，苗栗縣警察局除要求各轄區分局、外勤隊加強可疑載運廢棄物車輛攔檢外，將持續結合AI科技輔助及各項偵查手段，全力遏止違法傾倒廢棄物風氣，並呼籲不肖分子勿存有僥倖心態，以維護苗栗美好環境。

▲▼苗栗縣警察局利用AI自動偵測發報系統，1月9日在後龍鎮查獲違法傾倒廢棄物業者。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣警察局利用AI自動偵測發報系統，1月9日在後龍鎮查獲違法傾倒廢棄物業者。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣警察局利用AI自動偵測發報系統，1月9日在後龍鎮查獲違法傾倒廢棄物業者。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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