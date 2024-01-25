苗栗測速桿王年拍7180張　「超速冠軍」是大型重機...時速195

▲112年苗栗縣超速違規測速桿王位於台13線頭屋路段南下24.2公里處，該處車流量大，為下坡路段，超速違規較多。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣固定式測速照相取締，去(112)年取締總件數達4萬6188件，其中以台13線頭屋路段南下24.2公里處的固定式測速照相桿最多，共取締7180件，設置3年來首度奪冠，而測速桿照相抓到最大超速105公里，是1輛大型重機車，時速竟高達195公里。

苗栗縣警察局指出，去年縣內固定桿取締超速案件，前3名依序為頭屋鄉台13線24.2公里處7180件、後龍鎮台61線97.55公里處6187件、南庄鄉縣道124乙線2.9公里處2688件；111年取締超速前3名的固定式測速照相桿依序為頭份市頭份國中前、頭屋鄉台13線24.2公里處、後龍鎮台61線97.55公里處，排名略有變動。

苗栗縣警察局表示，台13線頭屋路段有國道1號頭屋交流道匯入，車流量大，從交流道進入頭屋市區屬下坡路段，車速較快，該路段曾發生2次嚴重交通事故，為保障用路人安全，於110年1月1日起在台13線24.2公里處，位於高速公路橋下的南下車道建置固定式測速，限速50公里，新建置第一個月就取締超過900件，開始執法以來績效皆名列前3名，去年首度奪冠。

該處建置測速照相桿後便未再發生重大車禍，可見已達預防車禍目的，警方提醒，駕駛人剛駛離高速公路，延續高速公路上的速度感，行車很容易會超過速限，請用路人看緊自己的荷包。

超速違規第2名的是台61線北上97.55公里後龍路段，111年度超速取締排第3名，這次統計已經提升到第2名，由於該路段限時速80公里，駕駛稍不注意就會收到超速紅單，駕駛要提高警覺，而苗栗縣警察局去年舉發超速最高車速就在這處測得，一部大型重機車時速高達195公里，該車超速115公里，除開單告發外，車牌同時也吊扣半年。

▲台61線97.55公里苗栗後龍路段的測速照相機測得一輛大型重型機車時速高達195公里，為苗栗縣去年舉發超速最高車速紀錄，除開單告發外，同時也吊扣車牌半年。（圖／記者蔡文淵翻攝）



據了解，苗栗縣固定測速照相桿共84支，其中具雙向取締有13處。依道路交通法規，汽車超速以1600元起跳，超速20公里以上罰1800元，超速40公里以上屬危險駕車，依據道路交通管理處罰條例第43條處新臺幣6,000元以上3萬6,000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。警方強調，設置測速桿重點不在處罰，在於提醒駕駛者，遵守行車速限，維護交通安全。