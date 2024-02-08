歇業牛樟加工廠變賭場！警抄天九牌賭場　22名賭客+2場主送辦

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗警方春節前查獲職業賭場，2月4日深夜在一處歇業的牛樟加工廠內有22名賭客聚賭，連同屋主及主持人一併被警方查獲，現場查扣賭資51萬餘元及毒品，全案偵訊後，以違反賭博罪、毒品危害防制條例及社會秩序維護法移法辦。

▲苗栗警方2月4日在苗栗市查獲「天九牌」職業賭場，查扣51萬餘元賭資及毒品，2名場主及22名賭客移送法辦。（圖／警方提供，下同）

苗栗縣警察局刑警大隊日前接獲情報，苗栗市經國路一帶有賭場活動，立即報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，並與轄區分局立即組成專案小組進行調查，經查訪及蒐集相關證據後，專案小組於2月4日22時許，持搜索票前往藏匿在歇業牛樟加工廠內查獲天九牌(俗稱黑粒仔)職業賭場。

專案小組當場查獲66歲的江姓屋主與40歲的胡姓主持人及22名賭客。現場查扣賭資新臺幣51萬3,500元、監視器1組、點鈔機1台、天九牌賭具1批、無線電2支、帳冊3張及毒品咖啡包33.46公克、K他命2.4公克等證物。全案偵訊後，以違反賭博罪、毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送偵辦。

苗栗縣警察局局長陳世煌表示，農曆春節將屆，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，為讓民眾安心過好年，苗栗警方將持續加強取締職業賭場，並針對可能提供賭博場所加強清查臨檢，展現防堵賭博歪風，杜絕賭博貪念，以維護社會治安。