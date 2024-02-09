謝祖武紅包「每年都是2000」！　不漲價原因曝光被讚爆

▲謝祖武包紅包的金額一律是2000元。（圖／翻攝自謝祖武臉書）

圖文／CTWANT

每到了農曆新年，總少不了包紅包，不過要包多少錢是一門學問，還有相關禁忌，讓人傷透腦筋。藝人謝祖武就曾透露，無論包給兒子、媽媽或老婆，他包的金額一律是2000元，背後原因也曝光了。

根據紅包行情，若是長輩包給晚輩，金額落在600至3600元之間；要是晚輩包給長輩，大概都從6000元開始，最好逐年增加，若有困難至少要和去年的金額打平。

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不過，藝人謝祖武卻堅持只包2000元，他在2017年分享包紅包哲學，給當時13歲兒子2000元壓歲錢，老婆和媽媽也是2000元，不會隨著通貨膨脹改變數字，因為他覺得能壓住平平安安才是最重要。

▲謝祖武的教育觀念務實。（圖／翻攝自謝祖武臉書）

事實上，謝祖武的教育觀念務實，兒子謝展榮是星二代，但他沒有給予隨心所欲花錢的物質生活，他在兒子18歲時給了一個帳戶，裡頭放了從小到大18年來累積的紅包錢，總共19萬，告訴他往後生活費、學費、車貸、保費全都得靠自己，等於是直接斷他金援。

因此，謝展榮為了生存不僅獨自負擔學費，還曾到工地扛水泥，8個小時領2500元。演藝事業方面，他主動和爸媽達成協議，若交由爸媽介紹得到工作，就要被抽成，參演林心如製作的戲劇《有生之年》，就是透過爸媽牽線，一部分酬勞就和爸媽分，有如一般的經紀公司一樣，差別在於沒有簽約。

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