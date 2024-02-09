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大陸 大陸焦點 特派現場

過年回家「一早被挖起床吃飯」！女大生「1招反制」笑：爸媽都懵了

▲▼失眠族注意！睡前「5種食物」別吃 。（圖／Unsplash）

▲晚睡的女大生一早被父母給挖起床吃早餐，讓她受不了。（圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

隨著年節腳步的接近，當地不少在外求學、工作的年輕人都紛紛趕回自己的故鄉。但這時候一些年輕人與長輩之間的生活習性差異就出現了，比如早上睡得正開心的時候，就被父母死拖活拖挖起床吃飯。大陸河南就有一名谷姓女大生也面臨到相同的問題，但她選擇的解決方式是「我也叫父母起床吃飯」。

綜合陸媒報導，谷女描述自己平時比較晚睡晚起，沒想到在返鄉過節、早上七、八點睡得正舒服的時候，硬是被父母給挖起床吃早餐，這讓谷女是頭昏腦脹的，事後也是敢怒不敢言。

但想到之後假期還那麼長，自己有可能隨時都會因為睡太晚又被父母挖起床，所以谷女決定反其道而行，自己也來叫父母起床吃早餐。

她先是定了一個早上5點的鬧鐘，起床後就開始烹煮製作早餐，等到早餐弄好了，也早上五點半了，谷女就端著早餐進入父母的房間，也是硬生生地將父母挖起床吃早餐。谷女表示，自己把父母叫起床的時候，父母兩人都十分的懵圈。

（圖／翻攝自微博）

▲父母2人一臉睡意的吃著早餐。（圖／翻攝自微博）

而有了這次經驗後，谷女也表示，如果未來父母還要七、八點把她挖起床的話，那她隔一日還會比照辦理，早上五點就起床做早餐，五點半叫父母起床吃飯，主打的就是一個互相傷害。

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