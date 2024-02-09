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大陸 大陸焦點 特派現場

陸央視高清直播如放大鏡！　《繁花》演員原形面貌全曝光

▲▼ 央視高清鏡頭 明星原形 。（圖／翻攝 央視網）

▲陸劇《繁花》重點演員上央視網路直播秀 。（圖／翻攝 央視網）

記者任以芳／綜合報導

大陸一年一度春晚節目明（9）日除夕夜即將登場，《央視》直播後台專屬節目《下一站春晚》提前一天曝光，不少春晚嘉賓也現身，受到高清畫質大考驗。走紅兩岸的陸劇《繁花》男主角寶總胡歌與老搭擋唐嫣皺紋藏不住。另外，女星關曉彤黑眼圈十分明顯，帥氣男星王凱皺紋也很明顯。但粉絲直呼保養已經很好，演技最重要。

陸劇《繁花》劇組演員胡歌、唐嫣、辛芷蕾和陳龍昨8日現身《下一站春晚》網路綜藝直播間，向粉絲和觀眾提前拜年，《央視》近年推出高清鏡頭，讓帥哥美女明星備受考驗，完美的妝容多少有點瑕疵。其中，《繁花》劇組的現身，也被網友用放大鏡來審視。

▲▼ 央視高清鏡頭 明星原形 。（圖／翻攝 央視網）

▲ 陸男星胡歌真實面容 。（圖／翻攝 央視網）

網友也紛紛討論，最後誰扛住央視高清鏡頭？《繁花》中瀟灑不羈的「寶總」胡歌，鏡頭前五官精緻帥氣，高清螢幕上可見臉上一些疤痕，加上眼角小細紋。但網友依然力挺，「胡歌男神雖老，依舊是男神。」

胡歌老搭檔唐嫣結婚生女後，少女感十足，眼角細紋也浮現出來明顯。辛芷蕾的皮膚也相當不錯，笑起來眼角有淡淡的小細紋，這些歲月痕跡反而襯托成熟的美。

▼ 唐嫣、辛芷蕾只有眼角小細紋，保養得宜。（圖／翻攝 央視網）

▲▼ 央視高清鏡頭 明星原形 。（圖／翻攝 央視網）

▲▼ 央視高清鏡頭 明星原形 。（圖／翻攝 央視網）

▲關曉彤黑眼圈被粉絲關注：工作太累了 。（圖／翻攝 央視網）

《下一站春晚》也邀請其他大陸明星上節目，大聊過年的趣事。新生代女明星關曉彤在央視高清鏡頭下，皮膚看起來吹彈可破，唯獨濃妝之下的黑眼圈無法掩飾。資深女星劉濤笑容陽光，眼角皺紋也藏不住。

還有網友發現劉詩詩法令紋過於厚重，蘋果肌有些不對稱。另外，實力派帥氣男星王凱笑起來時，眼角的皺紋十分明顯，與偶像劇裡畫質風不太相同。

央視高清鏡頭幫助網友拿放大鏡看偶像明星，呈現出最真實的狀態，粉絲直呼說不老是騙人的，演技好壞才是關鍵。

▼陸實力派帥氣男神王凱有歲月痕跡。 （圖／翻攝 央視網）

▲▼ 央視高清鏡頭 明星原形 。（圖／翻攝 央視網）

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央視高清直播如放大鏡！　《繁花》演員原形畢露

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