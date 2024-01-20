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大陸 大陸焦點 特派現場

張學友時隔29年再唱《偷心》！　感動喊：謝謝《繁花》讓它復活

記者廖翊慈／綜合報導

香港知名男歌手張學友昨（19）日在泉州演唱會上演唱《偷心》，表示因這首歌太難了，自1994年後唱不到3次，因成為近期王家衛執導的熱播劇《繁花》插曲，意外再次爆紅，「感謝《繁花》讓它復活！」

據《極目新聞》報導，昨（19）日，在「張學友60+巡迴演唱會」泉州站上，歌神張學友時隔多年再唱《偷心》。他對現場歌迷表示，這首歌自從發行到現在，近30年的時間裡，總共只在現場唱過3次。據悉，《偷心》是張學友於1994年推出的首張國語同名專輯《偷心》中的主打歌。

▲張學友時隔29年再唱《偷心》。（圖／翻攝自微博）

▲張學友時隔29年再唱《偷心》。（圖／翻攝自微博）

張學友表示，「這首歌很難，我老實說，94年出了以後，可能唱不到3次，想不到這首老歌能在今年因為《繁花》再次爆紅，感謝《繁花》讓它復活。」

▲張學友時隔29年再唱《偷心》。（圖／翻攝自微博）

▲張學友笑稱，《偷心》很難，因此自從發行後唱不到3次。（圖／翻攝自微博）

由王家衛導演的開年大熱門影集《繁花》，開播前後擁有超高人氣，也收穫了觀眾的滿滿好評。除了劇情拿捏到位、畫面唯美精緻、角色深刻演繹外，為了營造上世紀90年代的懷舊氛圍，選用了當時風靡一時的金曲作為劇中配樂。

報導指出，《繁花》中出現的老歌有十多首，由張學友再次在演唱會上演繹的《偷心》就是劇中名場面配樂之一。不少網友直呼，「旋律一響腦海裡就開始回放阿寶分手戲的橋段，畫面感太強了！」 

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