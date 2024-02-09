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花蓮慈院加碼發放慢性病房夜班護理獎勵　全院224同仁受惠

▲花蓮慈院感恩夜班護理同仁的付出，決議慢性病床夜班護理同仁，由醫院於過年前專款提撥獎勵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院感恩夜班護理同仁的付出，決議慢性病床夜班護理同仁，由醫院於過年前專款提撥獎勵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

護理執業人力短缺，衛生福利部看見護理工作負擔重的現況，2月1日公布，預先撥付1月一般急性病床護理人員夜班獎勵，農曆年前為護理人員依夜間班別送上平均超過兩萬元的紅包。花蓮慈濟醫院感恩夜班護理同仁的付出，決議第一波未被政府列入獎勵的慢性病床夜班護理同仁，由醫院於過年前專款提撥獎勵。此項獎勵金已於2月7日下午發放，全院合計有224位護理同仁收到。

▲花蓮慈院感恩夜班護理同仁的付出，決議慢性病床夜班護理同仁，由醫院於過年前專款提撥獎勵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院林欣榮院長與護理部鍾惠君主任為春節值班的同仁送上新年祝福。（資料照片）

花蓮慈院護理部主任鍾惠君表示，以花蓮慈院一月分平均每天住院人數約720人來計算，一天就需要大約600人的護理人力，更別說因為春節期間，部分診所與長照服務休息，而讓有醫療需求的民眾湧進醫院，真的很感謝全體護理同仁的互相支援、輪班照護，所以，未來也會針對護理部急慢性病房以外的護理同仁做全面性的評估與爭取。

▲花蓮慈院感恩夜班護理同仁的付出，決議慢性病床夜班護理同仁，由醫院於過年前專款提撥獎勵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「在規定的護病比例下，以合理的工作內容，提供同仁相對應的福利，是我們努力的目標之一。」花蓮慈院院長林欣榮指出，經年以來，以夜班津貼為例，原來的制度提供大、小夜班津貼外，針對於願意投入較多夜班的同仁，已提高額外夜班津貼作為鼓勵。現今加上衛生福利部提供之一般急性病房夜班獎勵金，花蓮慈院對於依慢性病房夜間班別多寡輪值的護理同仁，也比照加發前述獎勵金，每個月平均對應的津貼大約是兩萬元以上，以今年二月核計，約有56%的人超過兩萬元，其中有同仁就醫院提供之原有夜班津貼，加上政府提供之夜班獎勵金，可領到近五萬元(49,860)。

對於365天24小時全年無休的醫院工作來說，護理是不可或缺的一環，特別是在近年來接連受到疫情，還有天災等重大災難考驗的花蓮慈濟醫院，每每都展現出守護生命、守護健康的重要使命與價值，林欣榮院長特別感恩每一位醫護同仁的付出，也希望繼續投資醫護同仁，在未來的每一項規劃都能讓同仁「幸福」「有感」，祝福每位同仁平平安安，一起陪著鄉親民眾健康過新年。

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