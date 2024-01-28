每人最高領1萬！「4縣市春節大紅包」發了　領取資格一次看

▲4縣市敬老春節禮金陸續發放中。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年倒數2周，許多人陸續採買年菜與除舊布新，而「苗栗、彰化、高雄桃源區與澎湖」在年前發放春節敬老年金，凡是符合資格的長輩們，可領1000至最高1萬元的禮金，務必把握時間內領取，期限內未領者視同放棄。

苗栗縣

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該縣市自112年9月中旬起陸續以郵寄或親送通知單，於112年1月1日（含）前設籍苗栗縣，且今年1月1日(含)前年滿65歲以上長者（民國48年1月1日前出生），或是年滿55歲至64歲之原住民（58年1月1日前出生），在春節、端午節與重陽節前，每人每節核發1000元。由公所以匯款方式撥入帳戶。

春節敬老禮金共有10萬855人受惠，目前首發1000元有10萬855名符合資格長者受惠。另有6504名長輩尚未提供帳戶資料，即日起至3月1日止，由各公所通知領取現金，逾期視同放棄不予補發。

彰化市

凡年滿70歲（民國43年及以前出生），且民國106年12月31日前在彰化市設籍6年以上的長者（戶籍未再遷出者），可領取春節慰問金6000元及長壽麵線一份。今年共有2.9萬人受惠，總金額高達1.75億，創下歷年新高。

▲彰化6000元春節敬老金，由志工以人工方式分裝現金。（圖／記者唐詠絮翻攝）



高雄市（桃源區）

於當年度1月1日年滿55歲以上，且設籍桃源區滿1年，55歲至69歲長者2000元；70歲至79歲3000元；80歲至89歲5000元；90歲以上為1萬元。

領取時間為1/26至4/25，為期3個月，如於截止日起3個月內未領者視同放棄，地點在桃源區公所（社福館），本人領取應備齊身分證、印章。若本人無法親自領取者，得委託他人代領，受委託人應備齊雙方身分證及印章領取。

澎湖縣

65歲以上長者（需109/12/31前設籍滿3年），每人致贈新台幣5000元，自1月23日起至3月20日委託各村里長及村里幹事發放「113年春節敬老平安禮金」，今年禮金發放金額約9776萬元，近2萬名長者受惠。除了春節，端午節及重陽節也會發放5000元給長者。

若本人未及時於期間領取，補發日期將從3月21日起至4月18日止，逾期不再辦理補發事宜。