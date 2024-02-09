美不起訴文件門案！拜登被稱「記性不佳老人」爆氣：我記憶力很好

▲拜登「文件門」調查結果出爐，檢方決定不起訴。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國司法部2月8日結束對拜登長達15個月的「不當處理機密文件」調查，決定不對拜登提出刑事檢控，不過特別檢察官赫爾（Robert Hur）指出，拜登是「善意的、記性不佳的老年人」，氣得拜登在當天的演講中當眾做出反擊，堅稱「我的記憶力很好」。

據美聯社報導，赫爾8日在調查結束後發布一份長達388頁的報告，聲稱有跡象表明，拜登在卸任副總統後「蓄意保留並披露機密資料」，而這些文件包括了反對向阿富汗增兵，以及與情報簡報和國家安全會議有關的手寫筆記。

▲報告指出，拜登並未妥善置放被帶回家中的機密文件。（圖／CFP）

此外，拜登也曾在2017年3次向為他撰寫回憶錄的代筆作家，讀出他手寫筆記中的機密內容，「相關做法可能對國家安全構成風險」，不過當局認為，這些文件是拜登在擔任副總統期間被帶回家中的，而他有權保留這些文件，相信他並無犯罪意圖。

報告指出，「我們的結論是證據不足以定罪，因此不建議因拜登留有阿富汗機密文件而起訴他」，不過特別檢察官赫爾卻毫不留情地抨擊了拜登的行為與精神能力。

▲報告稱，這些機密文件包括了是否對阿富汗增兵的重要資訊。（圖／CFP）

赫爾表示，現年81歲的拜登像是個「善良而記性不佳的老人」，因為他在接受檢方質詢時「記憶力嚴重受限」，不僅不記得自己在前總統歐巴馬執政時擔任副總統的日期，甚至連兒子波伊（Beau Biden）罹癌去世的日子也記不起來，因此檢方認為即使案件帶上法庭也難以入罪。

司法部宣布不起訴拜登後，立刻引起了共和黨與極有可能在年底選舉再次與拜登對決的川普的不滿。共和黨指出，報告提及「拜登難以記住關鍵細節」一事令人不安，質疑他已不適合出任總統。而川普則狠批，拜登的情況比自己更嚴重100倍，但司法部卻選擇不起訴拜登，明顯存在雙重標準和選擇性起訴，要求司法部撤回對自己不當處理機密文件的檢控。

▲川普對司法部不起訴拜登的決定表示不滿。（圖／CFP）

對此，赫爾指出，拜登和川普的密件醜聞存在明顯差異，「司法部多次給予川普機會，允許他歸還機密文件以避免起訴，但川普不僅拒絕歸還文件，還夥同他人銷毀證據與說謊，妨礙司法公正。」目前，另一名特檢史密斯（Jack Smith）正就「離開白宮後持有最高機密的核子和國防資訊，危害國家安全」一事，對川普提出告訴。他預定5月於佛州受審。

至於拜登，他對於特檢不作起訴的結論感到高興，不過他也強烈反駁了赫爾的說法，堅稱自己的記憶力沒有減退，並對報告提及他已故的兒子感到憤怒，「我的記憶力很好，我不回應波伊的問題是因為認為這不關他們的事，我不需要任何人提醒我波伊是什麼時候去世的，報告因此對我的記憶力做出評斷不僅具有誤導性，而且是完全錯誤的」。