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美參院未通過美墨邊境等包裹法案　共和黨：援烏以案仍有機會

▲美國國會大廈（United States Capitol），美國國會山莊，美國國會。（圖／路透社）

▲美國國會參議院未能通過包裹法案，內容含援助烏克蘭、以色列與包括台灣在內等印太夥伴。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天以49比50的投票結果，未能通過兩黨協商的1180億美元包裹法案。部分共和黨參議員表示不贊同當中的邊境安全措施，但援助烏克蘭和以色列部分仍有機會過關。

路透社報導，美國朝野花了數月時間協商出的1180億美元包裹法案，內容包含援助以色列和烏克蘭的經費，以及加強移民法的措施。

此案需要60票才能在參院通過，但今天表決結果為49票贊成、50票反對，共和黨參議員只有4人投贊成票。在參院總席次中，民主黨占51席、共和黨49席。

幾個月來，共和黨人一直堅稱，對於烏克蘭與以色列兩個盟友的任何額外援助，都必須同時解決美墨邊境大量移民的問題，這才是選民最關心的問題。不過，今天投票結果，情勢大不同。

共和黨參議員藍克福特 （James Lankford）是協商代表之一。他表示：「有些人向我明確表示，他們對這法案存在政治分歧…他們說現在解決問題的時機不對，該讓總統大選來解決這問題。」

協商內容起草人之一、無黨籍參議員席納瑪（Kyrsten Sinema） 表示，她對方向急轉彎感到困惑，「3週前，每個人都想解決邊境危機，但到了昨天卻沒人想解決」。

情勢演變下，共和黨參議員柯寧（John Cornyn）表示，目前黨內議員的目標是就邊境安全和對外援助議題提出修正案。

柯寧對朝野達成新協議持樂觀態度，但對今晚能否達成則表示懷疑。他說，有關援助計畫的表決可能會推遲到明天。

但即使過關，援助案到了聯邦眾議院也可能面臨不確定性。眾議院議長強生（Mike Johnson）告訴記者：「我們將看看參院的狀況。我們會讓整個進程順利結束。」

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