超美單親媽「嫁來台灣很光榮」　走過失婚低潮創業年收破百萬

▲越南籍玉珍12年前嫁到台灣，經歷失敗婚姻，為年幼女兒選擇創業，目前擁美甲與越式洗髮店。（圖／玉珍提供）

記者黃宥寧／台北報導

離婚是重生！今年34歲的越南籍陳玉珍12年前遠嫁台灣，本滿懷期待準備展開幸福美滿生活，但與丈夫年齡差距2輪，觀念迥異，彼此決定結束婚姻。失婚讓玉珍一度氣餒不已，想離開傷心地，但為了年幼的女兒，她化悲憤為力量，去習得一技之長，挺過重重困難，到現在擁美甲美睫店，她也曝光背後辛酸。

「以前嫁來台灣是很光榮的」身材姣好、臉蛋秀麗的玉珍以標準中文這樣回答，她說為想改善娘家生活，年僅22歲就隻身遠嫁到台灣，但卻與差24歲的丈夫溝通不佳，經過努力磨合後，彼此仍決定結束婚姻，帶著女兒離開。

為了年幼女兒，玉珍選擇堅強起來，不斷告訴自己「要靠自己能力賺錢」，而愛漂亮的她則決定學「美甲」，在一邊學習下，也邊接客人存錢，最後在新北市林口區以自己的名字開了一家小美甲店。

▲玉珍擺脫婚姻帶來的陰霾，為年幼女兒選擇在台灣創業。（圖／玉珍提供）

創業哪有那麼容易！玉珍緩緩說出，起初會因為與客人溝通美甲款式，因中文能力不是太好，導致誤會，讓客人感受到她不夠專業，客人也會直接對她歧視說：「妳們越南人就是這樣...」，她當下十分委屈，但以客為尊，玉珍選擇立刻彎腰向對方頻頻道歉。

▲樂觀進取玉珍會利用閒暇時間在美甲等專業相關花時間上課深造。（圖／玉珍提供）

挺過創業難關，玉珍憑藉著平價、親切，慢慢打出口碑，年收逼近破百萬，甚至有客人為了來給她接睫毛、做美甲，特別從北市坐公車到林口，現在的她已經不是「一人店家」，而是擁美甲、越式洗髮2家店面的老闆娘，員工更達10人。

現在的玉珍抬頭挺胸，在街坊鄰居眼中不再只是個「失婚越南新娘」，而是靠自己力量翻轉人生的超強單親媽媽，她也說，非常愛台灣的一切，會繼續努力生活在台灣扎根，未來也會將越南的家人帶來台灣一起住。