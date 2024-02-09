國立藝術大學生迷戀紋身！拜入紋身大師名下12年　熱愛「手繪草圖」才有味道

記者邱中岳／台北報導

天天，1位從國中、高中就開始迷上紋身藝術的男孩，在高中畢業後順利考上國立藝術大學，正巧在新北市板橋區找到1家知名紋身大師「其師」的店，上門拜師當學徒，一晃眼就是12個年頭，天天回憶當初進入紋身界當學徒，拜入其師門下，當時師傅只看作品跟緣分，後來開始從幫朋友做小圖騰，逐漸開始突破每個階段的挑戰。

國中開始就迷戀上紋身藝術，天天表示，當初在國中、高中時期，就開始喜歡上紋身的藝術品，而且比起西洋風格的圖騰，天天更愛傳統的日式風格，天天在高中畢業後，考上新北市板橋區的國立藝術大學，當時發現當代紋身大師「其師」的店就在學校附近，所以毅然決然的直接到紋身店拜師學藝。

▲國立藝術大學畢業的天天，認為紋身草圖要用手繪才有熱情，每天有空就手繪創作草圖。（圖／記者邱中岳攝）

天天回想，當初以為拜師學藝很難，甚至還要面對層層關卡， 但是沒想到遇到其師，其師也強調收徒看緣分，第一個部分先看草創初期的手稿作品，接著到店裡工作之後，雖然沒有設限規矩，但是每個學徒都要做好自己本分的工作，不需要別人一直在旁邊提醒或者鞭策，平時沒有客人就畫草圖練習創作。

大學念的藝術相關學系與電腦動畫有關，但是對電腦繪圖沒興趣，所以在店裡也都是用手繪的方式進行草圖創作，每次都會以油墨在宣紙上勾勒出自己對於日式刺青的發想，逐漸上軌道之後，就慢慢做出自己的一種紋身風格。

▲天天投入紋身界12年，希望能夠創作出屬於自己的紋身風格。（圖／記者邱中岳攝）

投入紋身界12年，天天在入行1年多，開始找朋友刺點小東西、小圖騰，逐漸在2、3年後嘗試不同的風格，慢慢擴大圖騰的面積，對於自身在紋身界未來的希望，也期盼不同的階段會有不同的挑戰，認真的去思考每天要進步甚麼，每天要做出甚麼不一樣的作品。

▲天天拜入當代紋身大師「其師」名下，其師對於收徒這件事只看緣分跟草稿。（圖／記者邱中岳攝）

天天在2024年將會帶著人體模特兒作品前往法國巴黎參賽，第一次參加國際性紋身展的天天也表示，參賽只是一個附加的價值，主要是去國外看看各國參賽紋身師的作品，吸收新的資訊，長知識、開眼界才是這次出國比賽主要的目的。