春節百貨商場、電影院、KTV人潮多　消防加強安檢

▲台北市政府消防局針對人潮眾多的百貨商場、賣場、旅館、電影院、KTV、餐廳等場所進行消防安全檢查。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

迎接龍年即將到來的春節假期，相信不少的民眾已經規劃好要旅遊、邀約親朋好友到KTV一展歌喉、看電影或到百貨公司進行採買，台北市政府消防局為了讓民眾平安過好年，針對人潮眾多的百貨商場、賣場、旅館、電影院、KTV、餐廳等場所進行消防安全檢查，如果有不合格的地方也要求商家立即改善，提供民眾安全的消費環境。

▲ 消防局對百貨商場進行消防安全檢查。（圖／記者黃彥傑翻攝）



消防局表示，公安沒有假期，春節期間各消費場所可能因為顧客大增或生意忙碌而忽略消防安全，在這一波檢查中，消防局特別要求場所業者在每天開業前，要再對賣場進行巡視，除了要確保消防安全設備功能正常外，逃生通道也不可堆積雜物，安全門平日應保持關閉但不可上鎖，以免妨礙避難逃生功能，營業期間也要提升巡檢頻率，確保安全；在結束營業休息前，更要指派專人對火源及用電設備再次檢查，確認關閉後才可離開。



消防局也提醒民眾，進入公共場所時應留意是否有張貼「建築物公共安全檢查或消防安全檢查不合格告示」，此告示表示該建物的公共安全檢查或消防安全檢查未達標準，因此需格外小心。進入場所時應留心避難逃生動線位置，同時確認走廊、通道、轉彎處及樓梯是否配置緊急照明燈或避難方向指示燈。若發生緊急狀況應保持冷靜，切勿驚慌，細心聆聽緊急廣播內容，遵從廣播及工作人員的引導，有秩序地進行疏散，防止推擠，提高自我防災意識是保障平安度過春節的關鍵。