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社會 社會焦點 保障人權

慣竊甫出獄就犯案　偷單車被逮竟辯「修好就還給車主」

▲李男偷遍永和地區，日前偷電動腳踏車遭逮，辯稱是拿回家修理。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男將電動腳踏車搬上機車，隨即載回家中。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子犯下多起竊盜案件，1月間他在中正路某巷內竊取一輛電動腳踏車，隨後騎機車離開現場，失主發現後立即向警方報案，警員調閱監視器，一看到男子立即認出「是阿寶！」隨即前往男子住處，男子遭逮後竟然辯稱因看到腳踏車壞了，想帶回家修理，修復就會還給失主，讓警員啼笑皆非。

據了解，住在新北市永和區中正路巷內的30歲吳姓女子，1月13日晚間將電動腳踏車放在路旁，隔日，起床後發現腳踏車不翼而飛，立即向警方報案遭竊。警方依規定受理，立即調閱監視器畫面，但才剛開始查看，警員一眼認出驚呼「啊，就是阿寶啦！」鎖定56歲李姓男子涉有重嫌。

▲李男偷遍永和地區，日前偷電動腳踏車遭逮，辯稱是拿回家修理。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男發現路旁停放電動腳踏車，伺機下手行竊。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，在轄內犯下多起竊盜案，緬甸籍華僑李男，去年10月份才因他案從監獄期滿獲釋。之前就曾在轄內偷取機車行放在門口的電瓶，或民眾放置在路邊的安全帽、監視器，甚至還偷使用民眾戶外電源，屢次遭民眾報案提告，直到去年中遭警方逮獲並判刑入獄。

▲李男偷遍永和地區，日前偷電動腳踏車遭逮，辯稱是拿回家修理。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男遭逮後，辯稱將車拿回去修理，隨後就還給失主。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調閱監視器，發現上個月14日晚間6時許，李男騎著重型機車，行經中正路428巷內，發現一輛電動腳踏車上鎖停在路旁，李男將鎖頭破壞後，將腳踏車放在機車上離去。李男遭逮後，向警方辯稱發現該車前方煞車鬆動，將其帶回修復後就返還給車主，警方不予採信，依竊盜罪將李男移送新北地檢署偵辦。

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