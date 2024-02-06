自製搞笑搶匪頭套！慣竊開贓車偷銅線　想撈一筆「睡過頭」破功

記者戴上容／新北報導

新北市48歲廖姓慣竊想趁國年前幹一票，日前他用破布自製搞笑版「搶匪頭套」，深夜先在北市北投偷貨車，一路開到蘆洲偷銅線，最後將車停在五股偏僻堤防邊睡車上，準備天一亮就銷贓變現，然而他卻睡過頭，等他起床啟動引擎時，警察已經出現，將他依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲廖男戴著搞笑面罩行竊，被警方逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）



據了解，廖姓男子1日晚間10時許，頭戴著用黑破布做成的滑稽「搶匪頭套」，露出眼睛、耳朵，頭頂岔出2根白色束帶，到台北市承德路七段某巷內停車場，竊取一輛鑰匙沒拔走的工程貨車，之後再開車到新北蘆洲竊取價值10萬元的銅線，將贓物和贓車停到五股疏洪道，準備天一亮就銷贓變現。

失竊司機隔（2日）發現車子遭竊，立刻打開他早裝好的GPS定位器，並在上午9時20分向警方報案，失竊車主表示，失竊車輛顯示在新北市五股區，警方立刻調閱監視器並展開搜索，只花了20分鐘就在五股區疏洪北路偏僻堤防邊發現廖男正準備開車離開。

警員當場查扣人車，發現後車斗有一批來路不明銅線，警方調閱監視器擴大追查，發現廖男整個行竊過程。廖男供稱，他犯案時都會戴著自製的「搶匪頭套」，行竊後本來想要等天一亮就要去資收場變賣贓物，無奈睡過頭，當要開車行動時，警方就已出現；蘆洲警方訊後將廖男依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。