放鞭炮、燒紙錢…桃市環保局：春節照樣受理檢舉

▲桃園環保稽查春節不打烊。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節連假，燃放炮竹、祭拜燃燒紙錢等民俗活動頻繁，也易發生堆放垃圾、露天燃燒、餐飲油煙及油污等污染行為。桃園市環保局8日表示，該局於春節期間提供環保稽查不打烊服務，受理民眾陳情各類公害案件，共同維護環境品質。

環保局為服務民眾，春節期間24小時受理市民陳情公害案件，從2月9日除夕到2月14日年初五，每日由值班主管督導公害陳情專線業務(0800-066-666)，並由執勤人員針對重大緊急污染事件進行現場稽查。

除此之外，今年更利用春節期間執行桃園市內河川流域26個測站採樣送驗，進行河川水質背景值調查，為環境及市民生活品質進一步把關；另也要求桃園市12個工業區於春節期間，加強廢(污)水處理之相關查核作業，避免發生污染水體情事，並備妥水體污染緊急應變處理器材與人力，以因應突發性污染事件發生時，可即時圍堵防止污染範圍擴大。

環保局表示，環保稽查取締工作沒有假期，即使在春節期間，也不會有所鬆懈，不肖業者也切勿有任何投機僥倖心理。市民朋友若有發現環境污染時，可撥打1999市民專線或免付費0800-066666報案專線，環保局將儘速派員前往查處。