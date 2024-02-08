玉山群峰降雪低溫零下1.8度　玉管處籲請山友備妥雪地裝備再上山

▲玉山群峰今降雪。（圖／玉山氣象站提供，翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

大陸強勁冷氣團於春節連假首日南下，玉山主峰、北峰等山峰於清晨降雪，地面積雪5公分，群峰氣溫介於零下1至2度；玉山國家公園管理處呼籲登山遊客除須多加注意保暖，也務必備妥雪地裝備再行攀登。

據中央氣象署監測資料，玉山北峰於今清晨開始降雪，直至7時30分積雪約5公分，氣溫零下1.8度；排雲山莊則於清晨5時降冰霰後轉降雨，氣溫1度。

▲▼玉山群峰今降雪，山友須備妥雪地裝備再上山。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉管處提醒，主峰線步道於風口處以上較為陡峭，均有積雪濕滑情形，且風速強勁，因此呼籲近日上山之山友除注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪、結冰，並務請攜帶雪地裝備、做好自身風險評估，千萬不要貿然前行，以確保自身安全。

玉管處強調，若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪（深於5cm以上或雪線達西峰下觀景台）等現象時，不適宜進行一般之登山活動；該處將適時進行「雪地加強服務措施｣，排雲管理站及山莊也會加強現場宣導與管制，玉山主峰氣候資訊：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/L/Mountain/Mountain.html?PID=D080。