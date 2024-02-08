西布特羅1公克要價百萬？　醫批「拿實驗等級混淆」：不到10元

▲台糖豬肉片經食藥署複驗，確認檢出瘦肉精。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台糖梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，行政院食安辦指出，西布特羅1公克就要台幣100萬元，質疑不會拿來餵豬。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，百萬是實驗用等級的藥價，一般藥品化合物不用這麼貴。

「側翼開口就是在騙！」蘇一峰在臉書發文痛批，研究實驗用藥的價格本來就貴，因為講究的是純度，「化痰藥物Bromhexine實驗用途，1毫克要870英鎊啦！(約3萬5)，1公克要3500萬」，而台灣健保給付的Bromhexine，1公克只要4.6元（約5元）」。

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蘇一峰感嘆，側翼拿實驗用藥的天價模糊焦點，根本是一貫的詐騙手法，「只要工廠實驗室願意合成，（西布特羅）1公克的成本根本不到10元」。

蘇一峰表示，「西布特羅（Cimbuterol）的化學式跟salmeterol差一點點，製作的成本根本很便宜」、「智商多少就會覺得這個藥品是黃金喔」。